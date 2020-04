జెనీవా : కరోనాపై పోరు కొనసాగించడంలో కొన్ని దేశాలు సంతృప్తి చెందడం, మరికొన్ని దేశాలు అలసి పోవడంపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్లుహెచ్‌ఒ) డైరక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ హెచ్చరించారు. బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ చాలా దేశాలు ఇంకా కరోనా ప్రథమ దశలో ఉన్నాయని, ఇంతకు ముందే దెబ్బతిన్న దేశాల్లో మళ్లీ కేసులు పెరుగుతున్నాయని, ఆయన అన్నారు. ఈ సరిస్థితుల్లో తప్పు చేయొద్దు, ఈ వైరస్ మనతోనే సుదీర్ఘకాలం ఉంటుందని హెచ్చరించారు. రానున్న కాలంలో ఆఫ్రికా, అమెరికా వంటి దేశాల్లో ఈ మహమ్మారి మరింత తీవ్రంగా వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉందన్నారు. పశ్చిమ ఐరోపా దేశాల్లో కరోనా తీవ్రత ప్రస్తుతం తగ్గినట్టు కనిపిస్తోందని, ఆఫ్రికా, మధ్య, దక్షిణ అమెరికా , తూర్పు ఐరోపా దేశాల్లో తీవ్రంగా ఉందని ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. కరోనా తీవ్రతను మొదట్లోనే గమనించిన డబ్లుహెచ్‌ఒ జనవరి 30 నే అంతర్జాతీయ ఆత్యయిక పరిస్థితిని ప్రకటించిందని గుర్తు చేశారు. సరైన సమయం లోనే తాము స్పందించినట్టు సమర్థించుకున్నారు.

