ధారావిని ప్రశంసించిన డబ్ల్యుహెచ్ఒ

ముంబై: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మురికివాడ అయిన ముంబైలోని ధారావిలో కరోనా హహమ్మారిని కట్టడి చేయడం గొప్పవిషయమని ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ ప్రశంసలు కురిపించింది. స్పెయిన్, ఇటలీ, సౌత్ కొరియా, ధారావిలో భారీగా కేసులు పెరిగినా పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల కోవిడ్-19ను కంట్రోల్ చేశారని డబ్ల్యుహెచ్ఒ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ తెలిపారు. ధారావిలో జనసాంద్రత చాలా ఎక్కవ. 2.5 చదరపు కిలోమీటర్లలో ఆరున్నర లక్షలకు పైగా జనాభా నివసిస్తుంటారు.

టెస్టులు, అనుమానితుల ట్రేసింగ్, ఐసోలేషన్, మంచి చికిత్స అందించడం వల్ల కరోనా వైరస్ చైన్ తెగిపోయిందని టెడ్రోస్ చెప్పారు. అయితే భారత్ లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఎనిమిది లక్షలు దాటాయి. ప్రతిరోజూ పాతికవేలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. మహారాష్ట్రలో మొత్తం 2,38,461మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది. ఇప్పటివరకు 1,32,625 మంది ఈ వైరస్ నుంచి కోలుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 95,647 యాక్టివ్ కేసులుండగా.. 9,893 మంది కరోనాతో చనిపోయారు.

WHO praises efforts to contain Corona in Dharavi