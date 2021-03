జంతువుల వల్లే

కొవిడ్ వ్యాప్తి కారణాలపై డబ్లుహెచ్‌ఒ-చైనా అధ్యయన నివేదిక

ప్రయోగశాల నుంచి కరోనా ఉత్పన్నం కాలేదు

గబ్బిలం లేదా మరో జంతువు నుంచి మనుషులకు వ్యాపించి ఉండవచ్చునని వెల్లడి

బీజింగ్ : ప్రయోగశాల నుంచి కొవిడ్ 19 వ్యాప్తి చెందడం చాలా అరుదని, గబ్బిలాల నుంచి మరో జంతువు ద్వారా మనుషులకు వ్యాపించే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంటోందని ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థచైనా సంయుక్తంగా నిర్వహించిన అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఈ అధ్యయనం ఇంకా బయటపడలేదు. ప్రయోగశాల నుంచి వైరస్ వ్యాపించిందన్న సిద్ధాంతం తప్ప మిగతా అన్ని కోణాల్లో ఈ బృందం అధ్యయనం చేసింది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ నివేదిక సిద్ధమౌతుందని ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. డబ్లుహెచ్‌ఒలో సభ్యదేశంగా ఉన్న జెనీవాకు చెందిన దౌత్యవేత్త నుంచి ఆంగ్ల వార్లా సంస్థ ఈ నివేదిక కాపీని సోమవారం సంపాదించ గలిగింది.

సార్స్ కొవి2 అనే పేరుగల కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడానికి నాలుగు ప్రధాన అంశాలను పరిశోధకులు ఈ నివేదికలో ఉదహరించారు. మొట్టమొదటి ప్రధాన అంశంలో గబ్బిలాల నుంచి మరోజంతువు ద్వారా వ్యాప్తి, చెందే అవకాశాలే చాలావరకు ఉన్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. రెండో అంశం గబ్బిలాల నుంచి నేరుగా మనుషులకు వ్యాపించే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రవాణా అయ్యే ఆహార ఉత్పత్తుల ద్వారా (కోల్డుచైన్ ) వ్యాప్తి చెందే అవకాశం అంతగా లేకున్నా అలాకూడా సాధ్యం కావచ్చని వివరించింది.

కొవిడ్ 19కు అత్యంత సన్నిహిత వైరస్‌ను గబ్బిలాల్లో పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా గబ్బిలాల వైరస్‌కు, సార్స్ కొవి 2 కు మధ్య పరిణామ దూరం ఉన్నప్పటికీ లింకు తప్పిపోయినట్టు ప్రతిపాదించారు. అలుగు, పిల్లి వంటి క్షీరదాల్లో కూడా కొవిడ్ 19 వైరస్ సోకే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ నిపుణుల బృందం చైనా లోని వుహాన్ సందర్శన ఆధారంగా ఈ నివేదిక ఎక్కువ భాగం తయారైంది. ఈ సందర్భంగా వుహాన్ మిషన్‌కు నాయకత్వం వహించిన ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ నిపుణులు పీటర్ బెన్ ఎంబారెక్ ఈ నివేదిక చాలావరకు ఖరారైందని, వాస్తవాల పరిశీలన జరుగుతోందని ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తయి, త్వరలో వెలువడుతుందని చెప్పారు.

WHO says animals likely source of novel covid