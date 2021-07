డెల్టాతో ముప్పుతిప్పలు తప్పవు?

న్యూయార్క్: డెల్టా వేరియంట్ వచ్చే కొద్ది నెలల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రబల కొవిడ్ వైరస్ అవుతుందని ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ హెచ్చరించింది. ఇండియాలో తలెత్తిన కరోనా వైరస్‌కు డెల్టా వేరియంట్ అనే పేరు పెట్టారు. డెల్టా అత్యంత వేగంగా వ్యాపించే వైరస్ అని , ఇప్పటికే దాదాపు 100 దేశాలలో ఉనికిలోకి వచ్చినట్లుగా అనధికారికంగా గుర్తించామని డబ్లుహెచ్‌ఒ తెలిపింది. కొవిడ్ 19 వారం వారం సమీక్ష తాజా నివేదికను సంస్థ వెలువరించింది. వచ్చే కొద్ది నెలల్లో డెల్టా తీవ్రస్థాయి ప్రభావం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని అన్నారు. ఇప్పుడు ఉనికిలో ఉంది. ఇకముందు విస్తరిస్తుందని, ఇప్పటివరకూ ఉన్న కొవిడ్ 19 వైరస్‌ల రకాలలో ఇది మరీ జగమొండి అవుతుందని విశ్లేషించారు. అత్యధిక స్థాయిలో వ్యాప్తి గుణం ఉండటం వల్ల ఇది ప్రబలమైన వైరస్ అవుతుందన్నారు. ఇప్పటికైతే 96 దేశాలలో డెల్టా వేరియంట్లకు సంబంధించిన కేసులు గురించి తెలియచేశాయని, అయితే ఇంతకంటే ఎక్కువ దేశాల్లోనే ఇది ఉండి ఉంటుందని విశ్లేషించారు.

సరికొత్త వైరస్‌ను గుర్తించే క్రమంలో ఉండే సామర్థం, సాంకేతిక ప్రక్రియలు లేకపోవడం, ఇప్పటికీ దీని గురించి సరైన అవగావహన లేకపోవడం వంటివాటితో డెల్టా నిజస్వరూపం పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు. అయితే ఇప్పటికైతే అజ్ఞాత స్థాయిలో ప్రభావం చూపుతూ వస్తున్న ఈ డెల్టా వేరియంట్ పూర్తిగా అర్థం అయ్యేలోపున విస్తరించుకుపొయ్యే ముప్పు ఉందన్నారు. పలు దేశాలలో ఇప్పటికే తిరిగి కరోనా వ్యాప్తి, ఆసుపత్రులలో చేరికల సంఖ్య పెరగడానికి కారణం ఈ వైరస్ వేరియంట్ వల్లనే అని ఈ వారాంతపు నివేదికలో తెలిపారు. ఇప్పటి వరకూ వచ్చిన వేరియంట్లతో పోలిస్తే ఇది తీవ్రస్థాయిలో ప్రభావం చూపుతుందని, ఈ క్రమంలో ప్రపంచదేశాలు సముచిత ఆరోగ్య చికిత్స విధానాలను, దీనికంటే ముందు నియంత్రణలను రూపొందించుకుని తీరాలని సూచించారు. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు అమలులో ఉన్న వ్యక్తిగత, సామూహిక స్థాయి ఆరోగ్య , సామాజిక కట్టడి చర్యలు , వివిధ స్థాయిలలో చేపట్టే నిరోధక కార్యక్రమాల వంటివాటిని సరిగ్గా పాటించడం వల్ల దీనిని కూడా ఎదుర్కొవచ్చునని తెలిపారు.

అయితే కరోనా వైరస్‌లలో రూపాల మార్పిడి అనేది కీలకమైన పరిణామం అవుతోంది. ఆందోళనకర వైరస్‌లతో వ్యాప్తిక్రమం పెరుగుతుంది. దీనితో ఇప్పటివరకూ ఉన్న ఆరోగ్య, టీకాల పద్థతులు, కట్టుబాట్ల విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవల్సి ఉంటుంది. వైరస్ రకాల తీవ్రతను బట్టి ఆంక్షల కాలం పెంచాల్సి ఉంటుంది. ఇదే దశలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ పెరగాలి. కాలపరిమితిని ఖరారు చేసుకుని వేగంగా స్పందిస్తేనే వేరియంట్లకు చెక్ పడుతుందని తెలిపారు. సభ్య దేశాల మధ్య సమన్వయం, సమాచార వినిమయం, అంతకు మించి పరస్పర సహకారం ఉంటేనే ఎటువంటి వేరియంట్‌ను అయినా మొగ్గలోనే తుంచి వేయడానికి వీలేర్పడుతుందని స్పష్టం చేశారు.

WHO says delta covid variant has now spread to 100 countries