జెనీవా : డెల్టాప్లస్ వేరియంట్‌ను కట్టడి చేయడానికి టీకా ఒక్కటే సరిపోదని, టీకాతోపాటు మాస్కులు ధరించడం, వంటి నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రష్యా ప్రతినిధి మోలీటా వునోవిక్ సూచించారు. వ్యాక్సినేషన్ వల్ల వైరస్ వ్యాప్తిని కొంతవరకు తగ్గించడంతోపాటు తీవ్ర ఇన్‌ఫెక్షన్ ప్రభావం నుంచి బయటపడవచ్చని స్పష్టం చేశారు. అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, స్వల్పకాలంలో ఈచర్యలు చేపట్టకపోతే మరోసారి లాక్‌డౌన్ దిశగా ముందుకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. డెల్టాప్లస్ వేరియంట్‌ను ఆందోళనకర రకంగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇటీవలనే ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఈ రకం 11 దేశాలకు విస్తరించగా, దాదాపు 200 కు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. అమెరికా, భారత్, బ్రిటన్, పోర్చుగల్ దేశాల్లో డెల్టా వేరియంట్ కేసులు అత్యధికంగా ఉన్నాయి.

WHO says vaccines not enough with delta covid variant