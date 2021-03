టిఆర్‌పి కేసులో అర్నాబ్‌ను నిందితునిగా ఎందుకు చేర్చలేదు ?

ముంబై పోలీసులను ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

ముంబై: టిఆర్‌పి కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రిపబ్లిక్ టివి ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ అర్నాబ్ గోస్వామికి సంబంధించిన తగిన సాక్షాధారాలున్నప్పుడు ఆయనను నిందితునిగా కేసులో ఎందుకు నమోదు చేయలేదని ముంబై పోలీసులను ముంబై హై కోర్టు బుధవారం ప్రశ్నించింది. గోస్వామికి వ్యతిరేకంగా ఈ కేసులో ముందుకు వెళ్లాలని పోలీసులు ప్లానుతో ఉంటే ఆ వివరాలు గురువారం తెలియచేయాలని స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ షిషిర్ హిరేను కోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే ఈ కేసులో దర్యాప్తు పూర్తి చేయడానికి పోలీసులు ఎంత కాలం తీసుకుంటారో చెప్పాలని హిరేకు సూచించింది.

Why Arnab not named as accused in TRP case: Bombay HC