అది ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘనే : ఎంఐఎఐఎం అధినేత అసద్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: కర్ణాటకలో హిజాబ్ వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. హిజాబ్ ధరించిన విద్యార్థులను విద్యాసంస్థల్లోకి అనుమతించకపోవడంపై తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది. రాష్ట్రంలోని పలు నగరాల్లో హిజాబ్ అనుకూల, వ్యతిరేక వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు జరగడంతో ఈ వివాదానికి రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. దీంతో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తాయి. మరోవైపు దీనిపై విచారణ జరిపిన కర్ణాటక హైకోర్టు.. శాంతియుతంగా ఉండాలని ప్రజలు, విద్యార్థులకు సూచించింది. తాజా వివాదంపై ఏఐఎంఐఎం అధినేత ఒవైసీ స్పందించారు. ముస్లిం యువతులు హిజాబ్ ధరించడాన్ని వ్యతిరేకించడం సరికాదనీ, వారు ఎప్పటి నుంచో హిజాబ్ ధరిస్తున్నారనీ, ఇప్పుడూ దీని మీద అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడమేమిటని ఎఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ప్రశ్నించారు.

ముస్లిం యువతులను హిజాబ్ ఆధారంగా వేరు చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని, హిజాబ్ ధరించడాన్ని నిరాకరించడం రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కును ఉల్లంఘించడమేనని ఎఐఎంఐఎం అధినేత ఒవైసీ అన్నారు. హిజబ్‌పై బిజెపి అనవసర రాద్ధాంతం సృష్టిస్తోందని మండిపడ్డారు. ఏమి ధరించాలి లేదా ఏమి తినాలి అని ఎవరూ నిర్దేశించలేరని వివిధ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు స్పష్టం చేస్తున్నాయనీ, కర్ణాటక ప్రభుత్వం.. విద్యా సంస్థల్లో ముస్లిం బాలికలు హిజాబ్ ధరించడాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకించిందని ప్రశ్నించారు. హిజాబ్ ధరించినందుకు ముస్లిం మహిళలను వేరు చేస్తారని అసద్ అన్నారు. హిజాబ్ వివాదానికి ప్రధాన కారణం అధికార బిజెపినేనని ఆరోపించారు. ఈ అంశాన్ని బిజెపియే సృష్టించిందని, రాష్ట్రంలో బిజెపినే అధికారంలో ఉందన్నారు.

భేటీ బచావో..భేటీ పడావో అని బిజెపి నినదిస్తుండగా అసలు హిజాబ్ వ్యవహారంలో మహిళా సాధికారత ఎక్కడ ఉందని ప్రశ్నించారు. స్కూటీపై కాలేజీకి వచ్చిన ఒక ముస్లిం యువతులను కాషాయమూక చుట్టుముట్టినప్పుడు.. మహిళా సాధికారత ఎక్కడ ఉందో? బిజెపి సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం.. 22 శాతం ముస్లిం బాలికలు (325 సంవత్సరాల వయస్సు) గల పాఠశాలకు వెళ్లలేనడం లేదని ఇదేనా మీ మహిళా సాధికారత అని ప్రశ్నించారు. ముస్లిం అమ్మాయిలు చాలా కాలంగా హిజాబ్ ధరిస్తున్నారు. అందులో తప్పేముంది? ఇది ఎవరికైనా ఎలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది? ఇది పూర్తి వివక్ష. 1960లో అమెరికాలో ఉన్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి సమానతలను తొలగించాలంటే మార్టెన్ లూథర్ కింగ్ లేదా రోసా పార్కులు అవసరం కావచ్చని అన్నారు.

