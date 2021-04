ఇంతకు ఏం చేస్తున్నట్లు?

టీకాల ధరలలో తేడాలెందుకు?

మొత్తం కోటా టోకున కొనొచ్చు కదా

కేంద్రాన్ని నిలదీసిన సుప్రీం

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా కట్టడి, వ్యాక్సినేషన్ల ప్రక్రియలో కేంద్రం తీరుతెన్నులపై సుప్రీంకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. పలు కీలక ప్రశ్నలు సంధించింది. కరోనా సంక్షోభం, దీనిపై ప్రభుత్వ పనితీరు అంశంపై దాఖలైన సుమోటో కేసుపై సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం విచారణ చేపట్టింది. ఈ దశలో టీకా ధరలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కేంద్ర , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వేర్వేరు టీకా ధరలు పెట్టడం ఎందుకు అని న్యాయమూర్తి డివై చంద్రచూడ్ నాయకత్వపు ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. అసలు వ్యాక్సిన్లను నూటికి నూరుశాతం వరకూ కేంద్రం కొనుగోలు చేయవచ్చు కదా అని , దీనికి ఇబ్బందేమిటని నిలదీసింది. కేంద్రం వైఖరితోనే వ్యాక్సిన్ల ధరలలో అసమగ్రత ఉంటోందని పేర్కొంది. కరోనా తీవ్రత తరుణంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా, అత్యవసర ఔషధాల పంపిణీ, ప్రత్యేకించి వ్యాక్సినేషన్లకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సుప్రీంకోర్టు తనంతతానుగా స్పందించి విచారణకు దిగింది.

ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్లు, సిలిండర్లు, ఇతరత్రా పరికరాలు ఆసుపత్రులకు చేరేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారా? లాక్‌డౌన్ తరహా ఆంక్షలు చర్యలపై వివరాలు ఏవీ? వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించి పేర్ల నమోదు ప్రక్రియలోని క్లిష్టతలను గమనించారా? అని నిలదీసింది. నిరుపేదలు, నిరక్షరాసులకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేనప్పుడు వారు వ్యాక్సిన్ గురించి పేర్లు ఏ విధంగా నమోదు చేసుకుంటారా? సరైన సౌకర్యాలు ఉన్నవారికే టీకా అందుబాటులోకి తెస్తారా? అని ఘాటుగా స్పందించింది. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రస్తుతం అత్యవసరంగా పనిచేయాల్సి వచ్చే వారికి టీకాల విషయంలో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారా? స్మశానవాటికలలో పనిచేసే వారికి టీకాలు వెంటనే ఇవ్వాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించారా? అని ప్రశ్నించింది. పేటెంట్ చట్టంలోని సెక్షన్ 92ను కేంద్రం అమలు చేస్తోందా? అన్నింటికి మించి వ్యాక్సిన్ల కొనుగోళ్ల బాధ్యత అంతటిని కేంద్రం ఎందుకు తీసుకోకూడదు? కేంద్రం ద్వారానే రాష్ట్రాలకు ఇతరత్రా అవసరాలకు సరఫరా జరిగితే మంచిది కదా అని ప్రశ్నించారు.

వ్యాక్సిన్ తయారీదారులు ఇప్పుడు డోసులు అందించే క్రమంలో వారు పాటించే పద్ధతులు ఏమిటీ? రాష్ట్రాల మధ్య వివక్షత చూపెట్టకుండా వ్యవహరిస్తారా? తేడాలు ఉంటాయా?అనే పలు ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని ధర్మాసనం తెలిపింది. ప్రస్తుత దశలో జాతీయ ఇమ్యూనేజేషన్ ప్రోగ్రాం విధివిధానాల సంగతిని విస్మరించారా? వాటిని కేంద్రం ఎందుకు ఇప్పుడు అమలు చేయడం లేదు? అని ప్రశ్నించారు. దేశంలో 18 ఏండ్లు పై బడ్డ వారికి టీకాలు వేస్తామన్నారు. మరి 18 నుంచి 44 ఏండ్ల మధ్య వయస్సులో ఉన్న వారి జనాభా ఎంత? వారికి అందరికీ సరైన రీతిలో త్వరితగతిన టీకాలు వేయించగలరా? వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి పెంపుదలకు చర్యలు చేపట్టారు…సరే ఇందులో కేంద్రం పెట్టుబడి ఎంత? అని కేంద్రంపై సుప్రీం ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. కరోనా చికిత్సకు సంబంధించి సమగ్రమైన రేట్లు లేకుండా పోవడంతో రోగుల కుటుంబాలు మరింత దిగజారుతాయి. మరి ఈ విషయంలో కేంద్రం నుంచి ఏమైనా నియంత్రణ ఉందా? ధరలను సమగ్రంగా ఖరారు చేయడం జరుగుతుందా? అని ప్రశ్నించింది. అన్నింటికి మించి ఆసుపత్రులలో వైద్య సిబ్బంది కొరత ఉందా? దీనినిఅధిగమించేందుకు ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టారు? అని ప్రశ్నించింది.

సోషల్ మీడియాలో అభ్యర్థనలను కాదనలేం

ప్రస్తుత దశలో పౌరులు తమ కష్టాలను ఏదో విధంగా వెలుగులోకి తేవాలనుకుంటారు. ప్రభుత్వ విభాగాల సమాచారం లేకపోతే, ఎవరికి ఏ విషయం తెలియచేయాలనే సమాచారం ఇవ్వకపోతే వారు తప్పనిసరిగా ప్రస్తుత క్లిష్ట పరిస్థితులలో తమ ఇబ్బందులను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ ద్వారా తెలియచేసుకుంటారు. ఆక్సిజన్ కావాలనో, మందుల అవసరం ఉందనో తెలియచేస్తారు. ఇటువంటి పోస్టులు, ట్వీట్లపై చర్యలు తీసుకోరాదని కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సాయం కోసం ఈ వేదికను వాడుకునే వారిపట్ల కఠినంగా వ్యవహరించేలా వ్యవహరిస్తే అది చివరికి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అంతకు మించి ప్రజలు అవసరం కోసం అభ్యర్థనలకు దిగేందుకు ఉన్న వీలును అవకాశాన్ని అణచివేసినట్లు అవుతుందని సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సాయం కోరుతూ వెలువడే అభ్యర్థనలు పెట్టే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటే దానిని కోర్టు ధిక్కారణ నేరంగా భావించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. ఈ సుమోటో కేసుకు సంబంధించి ఆరంభం అయిన విచారణకు అమికస్ క్యూరీ న్యాయవాదులు మీనాక్షి అరోరా, జైదీప్ గుప్తా కోర్టుకు హాజరయ్యారు. కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కోర్టుకు వివరణతో కూడిన అఫిడవిట్ సమర్పించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి వాదోపవాదాలు కొనసాగుతాయి.

Why different prices of covid vaccine for states and centre