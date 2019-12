కరీంనగర్: భాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి తన భర్తను చంపాలని ప్రయత్నించిన భార్యను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. డిసెంబర్ 14న జరిగిన ఈ ఘటన, పరారీలో ఉన్న ఇద్దరు భాయ్ ఫ్రెండ్స్ ని ఆదివారం పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కావేరి అనే మహిళ, కృష్ణవంశీ అనే వ్యక్తిని కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లిచేసుకుంది. అయితే, ఆమెకు పెళ్లికి ముందే సమన్విత్, గణేష్ అనే ఇద్దరు యువకులతో పరిచయం ఉంది. పెళ్లైన తర్వాత కూడా ఆమె వారితో ఉన్న పరిచయాన్ని కొనసాగించింది. అలా అది అక్రమసంబంధానికి దారితీసింది. భర్త ఆఫీస్ కు వెళ్లిన తర్వాత ఆమె తన ఇద్దరు భాయ్ ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి పిలిపించుకొని వారితో రాసలీలలు నడిపింది. ఇలా రెండు సంవత్సరాలు కొనసాగిన వారి రాసలీలలు చివరికి భర్త కంట్లో పడడంతో భార్యను నిలదీశాడు. వారితో దూరంగా ఉండాలని భార్యను హెచ్చరించాడు. అయితే, వారితో రిలేషన్ వదులుకోవడం ఇష్టంలేక.. భర్తనే హతమార్చాలని ప్లాన్ చేసింది. ఇద్దరు ప్రియులతో కలిసి ఆమె తన భర్తపై దాడి చేసింది.అయితే, వారినుంచి తప్పించుకున్న భర్త పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో నిందితురాలితోపాటు ఆమె ఇద్దరు ప్రియులను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేసి, వారి నుంచి మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Wife and her 2 boyfriends arrested for trying to kill husband