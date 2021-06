ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను చంపిన భార్య

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం: ఓ భార్య ప్రియుని మోజులో పడి కట్టుకున్న భర్తనే హతమార్చిన సంఘటన జిల్లాల్లోని టేకులపల్లి మండల పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. సిఐ బానోత్‌రాజు, ఎస్‌ఐ రాజ్‌కుమార్ కథనం ప్రకారం… మండల పరిధిలోని బిల్లుడుతండా పంచాయతీ పానుగొతుతండాకు చెందిన అజ్మీరా రాము(35)కు లలితకు సుమారు పదిహేను ఏళ్ల క్రితమే వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు, సంతలో మేకల వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే భర్తతో పాటు భార్య కూడా సహాయంగా వెళ్తుంది. ఈ క్రమంలో ఎర్రుపాలెం మండలం అయ్యగారిపేటకు చెందిన కంసానికృష్ణతో పరిచయమయ్యింది. దీంతో కృష్ణ తరచు రాము ఇంటికి రాకపోకలు సాగించాడు.

ఈ పరిచయం కాస్తా లలితతో వివాహేతర సంబందాని దారితీసింది. తమ సంబంధానికి అడ్డులేకుండా భర్తను హత్య చేసేందుకు ప్రియునితో కలిసి పథకం వేశారు. దీంతో గత నెల 15 తేదీన లలిత అత్త వారి పిల్లలను తీసుకుని వేరే ఊరు వెళ్ళింది. దీంతో ఇంట్లో భార్యభర్తలే వున్నారు ఇదే అదునుగా భావించి ప్రియుడు కృష్ణతో కలిసి ముందుగా వేసుకున్న పథకం ప్రకారం.. భర్త రాముకి భద్రాచలంలో మేకలు కొనేందకు వెళదామని మాయమాటలు చెప్పి ముగ్గురు కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్ళారు. పథకం ప్రకారం బూర్గంపాడు దాటగానే గోదావరి నది సమీపంలోని ఇసుక మేటలలో ముగ్గురు మద్యం సేవించారు. కాగా మృతునికి అతిగా మద్యం తాగించి తాడుతో మెడకు ఉరి బిగించి హత్య చేసి అక్కడే ఇసుక మేటలలో పాతిపెట్టారు.

అనంతరం భార్య అనుమానం రాకుండా ఇంటికి చేరుకుంది. తన ఇద్దరు పిల్లను తీసుకుని ప్రియునితో కలిసి కృష్ణా జిల్లాకు వెళ్ళింది. దీంతో మృతుని తల్లి అజ్మీరా లక్ష్మి తన కొడుకు, కోడలు పిల్లలను తీసుకుని వెళ్ళారని ఆచూకి తెలియడం లేదంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా రెండు రోజుల క్రితం భార్య పిల్లలను తీసుకుని ఇంటికి రాగా ఆమెను విచారించగా భర్తను ప్రియునితో కలిసి హత్య చేసినట్లు అంగీకరించింది. దీంతో పోలీసులు బూర్గంపాడులో గోదావరి నది తీరంలో మృతదేహాన్ని వెలికి తీసారు. భార్య లలితపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించనున్నట్లు తెలిపారు.

wife killed the husband with lover help in bhadradri kothagudem