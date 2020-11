ఆలస్యంగా జెఇఇ మెయిన్

హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటి, ఎన్‌ఐటిల్లో బి.టెక్, ఇంటిగ్రేటెడ్ బి.టెక్ తదితర కోర్సులో ప్రవేశాలకు జనవరిలో నిర్వహించే జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్(జెఇఇ) మెయిన్ 2021 ఆలస్యం కానుంది. ఏటా జనవరిలో నిర్వహించే మొదటి విడత జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్‌టిఎ) సెప్టెంబర్‌లో షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తుంది. అదే నెలలో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. అయితే ఈసారి నవంబర్ నెల ప్రారంభమైనా ఇప్పటివరకు షెడ్యూల్ విడుదల కాకపోవడంతో జనవరిలో జరగాల్సిన జెఇఇ మెయిన్ ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత రెండేళ్ల నుంచి జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షను ఏడాదిలో రెండు సార్లు నిర్వహిస్తున్నారు.

జనవరిలో మొదటి పరీక్ష, ఏప్రిల్ రెండవ పరీక్షను నిర్వహిస్తుండగా, ఈ సారి కరోనా నేపథ్యంలో రెండవ జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షను గత జూలై 18 నుంచి 23 వరకు నిర్వహించారు. ఒక అభ్యర్థి ఈ రెండు పరీక్షలకూ హాజరు కావచ్చు. ఏ పరీక్షలో మార్కులు ఎక్కువగా వస్తే ఆ మార్కులనే అడ్మిషన్ సమయంలో పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. గత ఏడాది జనవరి 6 నుంచి 9 వరకు నాలుగు రోజులపాటు రోజూ రెండు షిఫ్టుల్లో జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఈ పరీక్షలకు 9,21,261 మంది రిజిష్టర్ చేసుకోగా, 8,69,010 మంది హాజరయ్యారు. కరోనా నేపథ్యంలో ఈ సారి ఇంటర్ తరగతులు ఆన్‌లైన్‌లోనే కొనసాగుతున్నాయి.

సాధారణంగా ఏటా జూన్‌లో ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు ప్రారంభమై డిసెంబర్ నాటికి సిలబస్ పూర్తవుతుంది. ఈ సారి సిలబస్ తరగతులు ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావడంతోపాటు ఆన్‌లైన్‌లోనే తరగతులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి నాటికి జెఇఇ మెయిన్‌కు విద్యార్థులు పూర్తిగా సిద్ధమయ్యే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. కోవిడ్ 19 పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తాజా పరిస్థితులను పరిశీలించి ఎన్‌టిఎ జెఇఇ మెయిన్ షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

ఆన్‌లైన్‌లోనే జెఇఇ ప్రిపరేషన్

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కళాశాలలు, శిక్షణ సంస్థలు మూతపడ్డ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతూ జెఇఇ మెయిన్ ప్రిపరయ్యే విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారానే శిక్షణ పొందుతున్నారు. కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పలు విద్యాసంస్థలు, కోచింగ్ సెంటర్లు ఆన్‌లైన్‌లోనే శిక్షణ అందిస్తున్నాయి. విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌లోనే శిక్షణ తీసుకుంటూ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు విడుదలైన పరీక్షలకు హాజరయ్యేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు.

కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జెఇఇ మెయిన్, అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షల కోసం ఖరగ్‌పూర్ ఐఐటి పలు మాడ్యూల్స్, నోట్స్‌ను సిద్దం చేసింది. విద్యార్థులు ఇళ్లలోనే ఉండి వాటిని చదువుకునేలా నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీలో అనేక కోర్సులకు సంబంధించిన పాఠ్యాంశాలు, వీడియో పాఠాలు, నోట్స్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ ఐఐటి ఖరగ్‌పూర్ ప్రత్యేకంగా జెఇఇ మెయిన్, జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ పాఠ్యాంశాలను రూపొందించి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

Will be any delay in JEE Main 2021 January exam