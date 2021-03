కోల్ కతా: నందిగ్రామ్‌లో మమతపై దాడి జరగడంతో ఆమె పార్టీ కార్యకర్తలు గురువారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో నిరసనలపై స్పందించిన దీదీ.. ఆస్పత్రి బెడ్‌పైనుంచే పార్టీ కార్యకర్తలకు సందేశం ఇచ్చారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగనివ్వొద్దని, శాంతియుతగా ఉండాలని కోరారు. అవసరమైతే వీల్‌చైర్‌లో కూర్చునే ప్రచారం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ‘నిన్న సాయంత్రం కారు ఎక్కుతూ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తుండగా ఒక్కసారిగా కొందరు నన్ను తోసేశారు. దీంతో నా ఎడమ కాలి మడమ ఎముకకు, పాదానికి, మోకాలికి గాయం అయింది. ఛాతిలో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వైద్యులు నాకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. రెండు మూడు రోజుల్లో నే డిశ్చార్జి అయి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటాను. అవసరమైతే వీల్‌చైర్లో కూర్చుని ప్రచారం చేస్తాను. అందుకు మీ అందరి సహకారం కావాలి. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే పనులు చేయవద్దని, శాంతియుతంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరినీ కోరుతున్నా’ అని మమత ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియోను తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది.

Will campaign on wheelchair if necessary: Mamata