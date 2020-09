కొత్త రెవెన్యూ చట్టంతో విప్లవాత్మక మార్పులు

ధరణి ఆధారంగానే భవిష్యత్‌లో అన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు

ప్రజలకు ఆస్తులపై హక్కులు కల్పించడమే లక్షం

గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌లో పేరుకుపోయిన లక్షలాది రెవెన్యూ సమస్యలకు త్వరలో పరిష్కారం

దళారులను నమ్మొద్దు, అవసరమైతే కేబినెట్‌లో ప్రత్యేక నిర్ణయాలు : వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మంత్రి కెటిఆర్



మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: సామాన్యుడికి అండగా ఉండడం అవినీతికి పాతర వేయాలన్న లక్షంతోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా రెవెన్యూ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందని రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమలు, పురపాలక శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. ఈ చట్టంతో రాష్ట్రంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు రానున్నాయని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో రాష్ట్రంలో జరిగే అన్ని రకాల రిజిస్ట్రేషన్లు ధరణి పోర్టల్ ఆధారంగానే జరుగుతాయని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ప్రజలు నిశ్చింతగా వారి ఆస్తి హక్కులను పొందేలా, వాటి పై ఉన్న సమస్యలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలన్నలక్షంతోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త రెవెన్యూ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందన్నారు. శనివారం నాడిక్కడ జి హెచ్‌ఎంసి పరిధిలో వివిధ కాలనీల్లో సంవత్సరాలుగా పేరుకుపోయిన రెవె న్యూ సమస్యలపైన మంత్రి కెటిఆర్ వీ డియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు వారి ఆస్తుల పట్ల హక్కులు కల్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నామన్నారు. ఇందు లో ప్రజల నుంచి అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేయాలన్న ఆలోచన ఏమా త్రం ప్రభుత్వానికి లేదని ఆయన తెలిపారు. కేవలం ప్రజలకు వారి ఆస్తుల పైన హక్కులు కల్పించాలన్న ప్రయత్నమే చేస్తున్నదని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే క్యాబినెట్ ద్వారా ప్రత్యేక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. నూతన రెవెన్యూ చట్టాన్ని పకడ్భందిగా తీసుకువచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తమ వ్యవసాయ భూములపైన హక్కులు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్నదన్నారు. కొత్త చట్టంతో వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర ఆస్తులకు ప్రత్యేకంగా రెండు వేరు వేరు రంగుల్లో పాస్ పుస్తకాలు ఇస్తామన్నారు.

ఇప్పటికే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా భూ సమస్యలు తొలగిపోయాయని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వ్యవసాయేతర ఆస్తుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రయత్నం చేస్తోందన్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో సుమారు 24 లక్షల 50 వేల ఆస్తులు ఉన్నట్లు అంచనా ఉందని, ఇందులో వివిధ కారణాలతో అనేక ఆస్తుల హక్కులపై సమస్యలు ఉన్నాయన్న విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికొచ్చిందన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ ఆస్తుల క్రయ విక్రయాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కొత్త చట్టంతో చూడడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న 15 రోజుల పాటు ధరణి పోర్టల్ లో ఆస్తుల నమోదు కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులంతా చురుగ్గా పాల్గొనాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ ఆదేశించారు.

ఇందులో దళారులను నమ్మవద్దని, ఎవరికి ఒక్కపైసా ఇవ్వవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పారదర్శకంగా, ఉచితంగా జరుగుతుందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ఒకవైపు పెట్టుబడులు మరోవైపు పరిపాలనా సంస్కరణలు, రాజకీయ స్థిరత్వంతో హైదరాబాద్ పెద్దఎత్తున విస్తరిస్తుందన్నారు. ఇప్పటికే భాగ్యనగరం గత ఆరు సంవత్సరాల్లో దేశంలోని లక్షలాది మందికి ఆకర్షణీయ గమ్యస్థానం గా మారిందని మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ కాన్ఫెరెన్స్‌లో రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్, పురపాలక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అర్వింద్ కుమార్, జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్ డి ఎస్ లోకేష్ కుమార్‌తో పాటు హైదరాబాద్,రంగారెడ్డి ,మేడ్చల్ జిల్లాల కలెక్టర్లు, జోనల్, డిప్యూటీ కమీషనర్లు పాల్గొన్నారు.

Will focus on all land issues with new revenue act