ఢిల్లీ విలన్లు ఎవరైనా వదిలేది లేదు

లోక్‌సభలో చర్చకు అమిత్ షా సమాధానం

ఢిల్లీ పోలీసుకు కితాబు

కేంద్రం తీరుపై విపక్షం దాడి

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ ఘర్షణలకు బాధ్యులైన వారిలో ఏ ఒక్కరిని వదిలేది లేదని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. మతం కులం, వారి రాజకీయ పార్టీల అనుబంధాలకు అతీతంగా విధ్వంసకారులను శిక్షించి తీరుతామని ప్రకటించారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఘర్షణలు ముందస్తు వ్యూహంతో తలపెట్టిన కుట్రగానే వెల్లడవుతోందని అన్నారు. ఢిల్లీ అల్లర్లపై లోక్‌సభలో వాడిగా వేడిగా జరిగిన చర్చకు ప్రభుత్వం తరఫున హోం మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. గొడవలను సృష్టించే వారు. ఘర్షణలకు పాల్పడే వారు తగు మూల్యం చెల్లించుకోవల్సిందేనని అని అమిత్ షా చెప్పారు. ఘర్షణలకు పాల్పడే వారికి తగు విధంగా బుద్థి చెప్పేలా, ఇక ముందు ఈ విధంగా వ్యవహరించకుండా చేసేలా చట్టప్రకారం చర్యలు ఉంటాయని అన్నారు.

ఘర్షణలపై జరిగిన దర్యాప్తు క్రమంలో తేలిన ప్రాథమిక సాక్షాధారాల ప్రకారం చూస్తే హింసాకాండను కావాలనే కొందరు రెచ్చగొట్టినట్లుగా తేలిందన్నారు. అల్లర్లను అదుపులోకి తేవడంలో ఢిల్లీ పోలీసు యంత్రాంగం వైఫల్యం చెందిందనే వాదనను హోం మంత్రి తోసిపుచ్చారు. అతి తక్కువ సమయంలోనే అల్లర్లను పోలీసు యంత్రాంగం అణచివేసిందని, ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించకుండా చూసిందన్నారు. అయితే బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికైతే మొత్తం 2467 మందిని అరెస్టు చేయడం లేదా నిర్బంధంలోకి తీసుకోవడం జరిగిందని మంత్రి వివరించారు. ఘర్షణకారులు ఎవరనేది పట్టించుకోకుండా చట్టం పనిచేసుకుంటూ పోతుందని, ఎవరిని ఉపేక్షించేది లేదని తెలిపారు.

తన విజ్ఞప్తి మేరకు ఢిల్లీలో రెండు సార్లు భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ పర్యటించారని తెలిపారు. ఢిల్లీ ఘర్షణలపై వెనువెంటనే చర్చకు ప్రతిపక్షాలు పట్టుపట్టాయని, ఇది బాధ్యతారాహిత్యం అని, హోలీ తరువాతనే చర్చ జరుగుతుందని ప్రభుత్వం చెపుతూ వచ్చిందని, పండుగ సందర్భంగా ఈ సున్నితమైన అంశంపై ఎటువంటి చర్చ జరిగినా అది తిరిగి ఉద్రిక్తతలకు దారితీసే వీలుంటుందనే భావించి తాము ఉరుకున్నామని అమిత్ షా తెలిపారు. సభలో ప్రతిపక్షాల వాదనను తీవ్రస్థాయిలో తిప్పికొట్టేందుకు యత్నించారు.

కేంద్ర సర్కారు వైఫల్యం : ప్రతిపక్షాలు

ఢిల్లీ ఘర్షణల కట్టడిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలం అయిందని లోక్‌సభలో ప్రతిపక్షాలు విమర్శించాయి. ఇందుకు బాధ్యత వహించి హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షాలు సభలో పట్టుపట్టాయి. ఢిల్లీ ఘర్షణలపై చర్చకు ప్రతిపక్షం పట్టుపడుతూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో గత వారం అంతా లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సమావేశాలు వాయిదా పడ్డాయి. ఢిల్లీ ఘర్షణలలో 52 మంది మృతి చెందారు. వందలాది మంది గాయపడ్డారు. ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. హోలీ పండుగ తరువాత సభలో చర్చ ఉంటుందనికేంద్రం తెలిపింది. బుధవారం నాటి చర్చలో కాంగ్రెస్ సభా పక్ష నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి తీవ్రస్థాయిలో అమిత్ షాపై విరుచుకుపడ్డారు. దేశంలో అత్యంత సమర్థవంతమమైన పోలీసుగా ప్రశంసలు పొందిన ఢిల్లీ పోలీసు విభాగం ఆధ్వర్యంలో అల్లర్లు ఘర్షణలు ఎలా వ్యాప్తి అవుతాయని ప్రశ్నించారు. విద్వేషకర ప్రసంగాలకు దిగారంటూ విపక్ష అధికార పక్ష సభ్యులు పరస్పరం విమర్శలకు దిగారు. దీనితో సభలో తీవ్రస్థాయి గందరగోళం నెలకొంది.

హిందూత్వ విద్వేష సునామీ : ఒవైసీ

ఢిల్లీ ఘర్షణలపై చర్చ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఎంపి, మజ్లిస్ నేత అసదుద్దిన్ ఒవైసీ బిజెపి వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. హిందూత్వ పేరిట విద్వేషవాదపు సునామీ చెలరేగిందని, ఢిల్లీ ఘర్షణలలో తలెల్తిన ఈ పరిణామంపై నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు జరగాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆయన ప్రసంగం దశలో అధికార విపక్ష సభ్యుల మధ్య పరస్పర వ్యాగ్యుద్థాలకు దారితీసింది. ఒవైసి తమ ప్రసంగం సందర్భంగా కేంద్ర హోం సహాయ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి ఇతరులపై చేరిన ఘాటైన పదజాలపు వ్యాఖ్యలను స్పీకర్ ఓం బిర్లా రికార్డుల నుంచి తొలిగించినట్లు ప్రకటించారు. హిందూత్వ వేరు విద్వేషపు హిందూత్వ వేరు అని, దేశపు మౌలిక ఆత్మను పరిరక్షించుకోవల్సిన అవసరం నిజమైన హిందువులందరిపైనా ఉందన్నారు. ఢిల్లీలో వేయి మందికిపైగా ముస్లింలు అక్రమ నిర్బంధంలో ఉన్నారని ఆరోపించారు.

Will not spare anyone involved in Delhi riots says Shah