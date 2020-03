ఢిల్లీ విధ్వంసకారులను గుర్తించాం

కేంద్ర హోం మంత్రి షా వెల్లడి

న్యూఢిల్లీ : ఇటీవలి ఢిల్లీ ఘర్షణలకు సంబంధించి ఇప్పటివరకూ 1922 మంది బాధ్యులను గుర్తించినట్లు హోం మంత్రి అమిత్ షా చెప్పారు. ఢిల్లీ మత ఘర్షణలపై చర్చించే విషయంలో ప్రభుత్వం వెనకకు పొయ్యేది లేదన్నారు. ఢిల్లీ ఘర్షణలపై రాజ్యసభలో చర్చకు హోం మంత్రి గురువారం సమాధానం ఇచ్చారు. మత సామరస్య పరిరక్షణను దృష్టిలో పెట్టుకునే ప్రభుత్వం ఘర్షణలపై చర్చకు హోలీ తరువాతి తేదీలను ఖరారు చేసిందన్నారు. ఫిర్యాదులపై ఢిల్లీ పోలీసులు ఇప్పటివరకూ ఒక్క ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు చేయలేదనే ప్రతిపక్షాల వాదనపై మంత్రి స్పందించారు. ఒక్క ఘటనకు సంబంధించి పలు రకాల ఫిర్యాదలు అందితే వెనువెంటనే కేసులు నమోదు చేయడం కుదరదని తెలిపారు. అయితేఇప్పటికే 700కు వివిధ స్థాయిల ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు దాఖలు అయినట్లు వివరించారు.

పోలీసు విభాగం సమర్థవంతంగా పనిచేసిందని, తరువాతి దశల్లో శాస్య్ర పద్ధతిలో దర్యాప్తు జరుగుతోందన్నారు. ముందుగా మొదలైన ఘర్షణలు తరువాత ఎటుదారితీశాయి? వీటికి ఎవరు బాధ్యులు? వంటి అంశాలను పూర్తి స్థాయిలో నిర్థారించుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. సిసి కెమెరాల ఆధారంగా దాడులకు, విధ్వంసాలకు పాల్పడిన వారిలో ఇప్పటికీ 1922 మంది ముఖాలను గుర్తించినట్లు, ఈ విధంగా వారిపై కేసులు నమోదుకు రంగం సిద్ధం అయినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఘర్షణలలో మొత్తం 52 మంది మృతి చెందారు. 520 మంది గాయపడ్డారు. 371 దుకాణాలు తగులబడ్డాయి. 142 ఇళ్లు ధ్వంసం అయ్యాయి.

Will punish all rioters and vandals, says Amit Shah