రాత హామీ ఇస్తేనే చర్చలు

పనికిరాని సవరణలు కాదు, చట్టాల రద్దే మా ఆశయం

ప్రభుత్వం నిర్ధిష్ట ప్రతిపాదనలతో రావాలి

కనీస మద్ధతు ధరలపై హామీ కావాలి

మూడు చట్టాలను రద్దు చేయాలి

చర్చలకు ఆహ్వానాల పేరిట ప్రేమ లేఖలు మానుకోవాలి, రైతులు ప్రతిపక్షాలు కారు

కేంద్రానికి రైతు సంఘాలు రాసిన లేఖను మీడియా ముందు చదివి వినిపించిన యేగేంద్ర మఖ్వాన్

న్యూఢిల్లీ : చర్చల పునరుద్ధరణకు లిఖిత పూర్వక నిర్థిష్ట ప్రతిపాదనలతో ముందుకు రావాలని కేంద్రానికి రైతు సంఘాలు బుధవారం స్పష్టం చేశాయి. సవరణలు కాదు చట్టాలను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని ఇంతకాలం మేము కోరుతున్నామని, ఇక ఇప్పుడు చట్టాల రద్దు, కనీస మద్దతు ధరల చట్టబద్ధతపై లిఖిత పూర్వక నిర్ఠిష్ట ప్రతిపాదనలు కేంద్రం నుంచి రావల్సి ఉంది. కేంద్రం నుంచి చర్చల దిశలో చిత్తశుద్థికి ఓ ప్రాతిపదిక అవుతుందని ఉద్యమిస్తోన్న రైతు సంఘాల సంయుక్త వేదిక బుధవారం తెలిపింది. ఈ వేదిక తీసుకున్న నిర్ణయాలను , ప్రభుత్వానికి పంపించిన తిరుగులేఖను స్వరాజ్ అభియాన్ నేత యోగేంద్ర మక్వాన్ విలేకరులకు చదివి విన్పించారు. రైతులను కేంద్రం ప్రతిపక్షాలుగా భావించుకుంటున్నట్లుగా ఉందని, ఈ ధోరణి తగదని తెలిపారు.

చట్టాల రద్దు , కనీస మద్దతు ధరలపై హామి ఇస్తేనే చర్చలకు సరైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. చట్టాలకు అర్థరహిత అనుచిత సవరణల మాట పదేపదే చెప్పవద్దని, వీటిని తాము ఇప్పటికే తిరస్కరించామని నేతలు తెలిపారు. చర్చలకు కేంద్రం పంపించిన ఆహ్వానంపై తమ సమాధానాన్ని సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా తరఫున స్వరాజ్ అభియాన్ నేత యోగేంద్ర యాదవ్ విలేకరులకు చదివి విన్పించారు. నిర్థిష్ట ప్రతిపాదనలతో కేంద్రం ముందుకు వస్తే వాటిపై తాము మనసు విప్పి చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. మూడు చట్టాలను సంపూర్తిగా రద్దు చేయాలి, కనీస మద్దతు ధరలకు చట్టబదత్ధ కల్పించడంపై ఎటువంటి రాజీలేదని స్పష్టం చేశారు.

ఈ అంశాలను పక్కకు పెడితే చర్చల ప్రసక్తే లేదని తెలిపారు.ప్రభుత్వం ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తే , రైతులు రెండుడుగులు వేస్తారని తెలిపారు. దేనిపైన అయినా స్పష్టత, నిర్థిష్టత ఉండాల్సిందే. ప్రభుత్వం రైతులకు చర్చల ఆహ్వానాల పేరిట ప్రేమ లేఖలు పంపించడం మానుకుంటే మంచిదన్నారు. కనీస మద్దతు ధరల చట్టబద్ధతకు నిర్థిష్ట ప్రతిపాదనతో వస్తేనే చర్చలకు వస్తామని రైతు సంఘాలు స్పష్టం చేశాయి. ముందు చర్చలకు వస్తే అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చుననే కేంద్ర ప్రభుత్వ తాజా ఆహ్వానాన్ని రైతులు ఈ విధంగా కాదనకుండానే తోసిపుచ్చాయి. తాము పేర్కొంటున్న అంశాలపై కేంద్రం నుంచి నిర్థిష్టత వెలువడాల్సి ఉంది. లేకపోతే చర్చలలో ప్రయోజనం ఉండదని రైతు నేతలు తెలిపారు.

ప్రస్తుత పరిణామంతో రైతులు, కేంద్రం మధ్య ఏర్పడ చర్చల ప్రతిష్టంభన మరింత బిగుసుకుంది. కేంద్రం పంపించిన చర్చల ఆహ్వానంపై రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు విస్తృత స్థాయిలో చర్చించుకున్నారు. తమ పంటలకు కనీసమద్దతు ధరలే తమ వృత్తికి ఆధారం, ఆయువుపట్టు. దీనిపై కేంద్రం నుంచి చట్టబద్ధమైన హామీకి స్పష్టత రావాల్సి ఉందని ఇందులో తెలిపారు. కేంద్రం ఇప్పటికీ చట్టాలకు అర్థరహిత సవరణలతో ముందుకు వస్తోందని ఇది తమకు సమ్మతం కాదని రైతుల వేదిక తెలిపింది. పదేపదే చట్టాలకు సవరణల వాదన తీసుకురావద్దని కేంద్రానికి తేల్చిచెప్పారు. సవరణల ప్రతిపాదనను తాము చాలా సార్లు తిరస్కరించామని, ఇప్పుడూ అదే చెపుతున్నామని తెలిపారు. ఇప్పుడు తాము కేంద్రానికి నిర్థిష్ట ప్రతిపాదనలతో చర్చలకు రావాలని తెలియచేస్తున్నామని , అవి కూడా ఎంఎస్‌పి ఇతర కీలక అంశాలపై రాతపూర్వక వివరణలు అవసరం అని తెలిపారు.

Will quit if anyone tries to abolish minimum crop price