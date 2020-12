ధరలకు చట్టబద్ధత ఇస్తేనే చర్చలు

న్యూఢిల్లీ : కనీస మద్దతు ధరల చట్టబద్ధతకు నిర్థిష్ట ప్రతిపాదనతో వస్తేనే చర్చలకు వస్తామని రైతు సంఘాలు బుధవారం కేంద్రానికి స్పష్టం చేశాయి. ముందు చర్చలకు వస్తే అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చుననే కేంద్ర ప్రభుత్వ తాజా ఆహ్వానాన్ని రైతులు ఈ విధంగా కాదనకుండానే తోసిపుచ్చాయి. తాము పేర్కొంటున్న అంశాలపై కేంద్రం నుంచి నిర్థిష్టత వెలువడాల్సి ఉంది. లేకపోతే చర్చలలో ప్రయోజనం ఉండదని రైతు నేతలు తెలిపారు. ప్రస్తుత పరిణామంతో రైతులు, కేంద్రం మధ్య ఏర్పడ్డ చర్చల ప్రతిష్టంభన మరింత బిగుసుకుంది. కేంద్రం పంపించిన చర్చల ఆహ్వానంపై రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు విస్తృత స్థాయిలో చర్చించుకున్నారు. తరువాత సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా తీసుకున్న నిర్ణయాలను తెలిపే లేఖను ఈ రైతు ఐక్య కార్యాచరణ వేదిక తరఫున స్వరాజ్ ఇండియా నేత యోగేంద్ర యాదవ్ విలేకరుల సమావేశంలో చదివి విన్పించారు.

తమ పంటలకు కనీసమద్దతు ధరలే తమ వృత్తికి ఆధారం, ఆయువుపట్టు. దీనిపై కేంద్రం నుంచి చట్టబద్ధమైన హామీకి స్పష్టత రావాల్సి ఉందని ఇందులో తెలిపారు. కేంద్రం ఇప్పటికీ చట్టాలకు అర్థరహిత సవరణలతో ముందుకు వస్తోందని ఇది తమకు సమ్మతం కాదని రైతుల వేదిక తెలిపింది. పదేపదే చట్టాలకు సవరణల వాదన తీసుకురావద్దని కేంద్రానికి తేల్చిచెప్పారు. సవరణల ప్రతిపాదనను తాము చాలా సార్లు తిరస్కరించామని, ఇప్పుడూ అదే చెపుతున్నామని తెలిపారు. ఇప్పుడు తాము కేంద్రానికి నిర్థిష్ట ప్రతిపాదనలతో చర్చలకు రావాలని తెలియచేస్తున్నామని , అవి కూడా ఎంఎస్‌పి ఇతర కీలక అంశాలపై రాతపూర్వక వివరణలు అవసరం అని తెలిపారు.

ఉద్యమ విచ్ఛిత్తికి యత్నాలు తగవు

తమ ఆందోళనలను ఏదో విధంగా దెబ్బతీయాలని ప్రభుత్వం చూస్తోందని రైతు నేతలు తెలిపారు. ప్రస్తుత నిరసనలతో సంబంధం లేని వారితో చర్చలకు దిగుతున్నట్లు తెలిపి కేంద్రం ఏదో విధంగా రైతుల ఉద్యమాన్ని, సంఘటిత శక్తిని చీల్చివేయాలని చూస్తోందని విమర్శించారు. కేంద్రం నుంచి వచ్చిన కొన్ని సవరణల మాటలను తాము ఇప్పటికే తిరస్కరించామని తెలిపారు. డిసెంబర్ 5వ తేదీనే తాము ఈ విషయం తెలిపామని, పూర్తి స్థాయిలో చట్టాల రద్దుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని, దీనిని కేంద్రానికి తెలియచేస్తూ వచ్చామని, అయితే అక్కడి నుంచి ఎటువంటి రాతపూర్వక హామీ రాలేదని తెలిపారు. ఎంఎస్‌పిపై సరైన భరోసా కల్పించకపోతే తమ నిరసను ఇంతకాలం సాగి వ్యర్థం అవుతుందని తేల్చిచెప్పారు.

ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం నిర్థిష్టంగా కనీస మద్దతు ధరల గురించి ముసాయిదాను తమకు పంపిస్తే తాము వాటిని ఆమోదించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని యాదవ్ తెలిపారు. రైతుల ఉద్యమాన్ని ఏదో విధంగా నిలిపివేయడానికి ప్రభుత్వం యత్నిస్తోందని ఆలిండియా కిసాన్ సభ నేత హన్నన్ మెల్లా విమర్శించారు. ఢిల్లీ శివార్లలో నిరసనలలో ఉన్న రైతులకు కేంద్రానికి మధ్య ఇప్పటికే కనీసం ఐదు దఫాల చర్చలు జరిగాయి. అయితే ఇవి ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. మండీల కొనసాగింపు, గిట్టుబాటు ధరలకు ఎటువంటి భంగం వాటిల్లకుండా ఉండాలని, ఈ మేరకు సర్కారు ముందుకు వస్తేనే చట్టాల విషయంలో తాము రాజీ పడుతామని నిరసనల్లో ఉన్న రైతు నేతలు స్పష్టం చేశారు.

చట్టాలకు మద్దతంటున్న కొన్ని సంఘాలు

ఇటీవలే కొన్ని రైతు సంఘాల పేరిట కొందరు నేతలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులను కలిశారు. కొత్త చట్టాలకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ అంశం ఇప్పుడు నిరసనల్లో ఉన్న ప్రముఖ రైతు సంఘాలకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ప్రభుత్వ ఏజెంట్లుగా మారి కొందరు ఈ విధంగా కొత్త నాటకానికి దిగుతున్నారని, ఉద్యమాన్ని దెబ్బతీసే ఈ ప్రయత్నాలతో తమ నిరసనలు బలోపేతం అవుతాయని తేల్చిచెప్పారు.

Will quit if anyone tries to abolish minimum crop price