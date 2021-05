విప్రో ఉద్యోగులకు లక్ష వ్యాక్సిన్ డోసులు

న్యూఢిల్లీ : కరోనా సంక్షోభ సమయంలో ఐటి దిగ్గజం విప్రో సంస్థ తన ఉద్యోగులకు అండగా ఉంటోంది. దేశంలో సంస్థ ఉద్యోగులు, వారిపై ఆధారపడి ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు జూన్ నాటికి లక్ష కొవిడ్19 వ్యాక్సిన్ డోసులను ఏర్పాటు చేయాలని కంపెనీ నిర్ణయించింది. విప్రో ఉద్యోగులకు వాక్సినేషన్ కోసం కంపెనీ దేశంలోని ఆసుపత్రులు, హెల్త్‌కేర్ సర్వీస్‌లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవాలనుకుంటోంది. విప్రో కంపెనీలో మొత్తం 1.9 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, వీరిలో ఎక్కువగా భారత్‌లోనే ఉన్నారు. ఈ వ్యాక్సినేషన్ సేవలను ఉచితంగా అందివ్వనున్నట్టు సంస్థ తెలిపింది. దేశంలోని తమ క్యాంపస్‌లు, భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్న ఆసుపత్రులలో ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ నిర్వహించనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 140 ప్రాంతాల్లో భాగస్వామ్య ఆసుపత్రులలో ఉద్యోగులకు వాక్సినేషన్ శిబిరం నిర్వహిస్తామని విప్రో ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

Wipro expects to have access to lakh vaccine doses by june