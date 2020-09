ఇది ఐపిఒల మాసం

సెప్టెంబర్ ఒక్క నెలలోనే 8 ఇష్యూలు వచ్చాయ్

దశాబ్ద కాలంలోనే ఇది బిజీ నెల

రెట్టింపు ప్రీమియంతో లిస్టింగ్

ఐపిఒలకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ డిమాండ్

న్యూఢిల్లీ : కోవిడ్ 19 మహమ్మారితో ప్రైమరీ మార్కెట్ చాలా ప్రభావితమైంది. అయితే సెప్టెంబర్ నెలలో ఊహించని విధంగా ఐపిఒ (ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్)లు మార్కెట్లో సందడి చేశాయి. ఇప్పటి వరకు 2020 సంవత్సరంలో ఎలాంటి ఇష్యూలు కనిపించలేదు, కానీ సెప్టెంబర్ నెలలో మాత్రం ఐపిఒలు మార్కెట్‌ను ముంచెత్తాయి. దశాబ్ద కాలంలో ప్రైమరీ మార్కెట్‌కు ఈ సెప్టెంబర్ అత్యంత బిజీ నెలగా మారింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే సుమారు 8 ఐపిఒలు నిధుల సమీకరణ కోసం మార్కెట్‌కు వచ్చాయి. 2011 సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒకే నెలలో ఇంతలా ఐపిఒలు రావడం ఇదే. ఈ ఎనిమిది ఐపిఒలలో హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్, రూట్ మొబైల్స్, క్యామ్స్, కెమ్కాన్ స్పెషాలిటీ, ఏంజెల్ బ్రోకింగ్, యుటిఐ ఎఎంసి, లిఖితా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మజగాన్ డాక్ ఉన్నాయి.

ఈ మొత్తం ఇష్యూలు దాదాపు రూ.7000 కోట్లు సమీకరించనున్నాయి. ప్రైమరీ మార్కెట్‌కు దూరంగా ఉన్న ఈ కంపెనీలు నాలుగు నెలలో సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత కొత్త ఐపిఒలతో వచ్చాయి. మార్చి నెలలో ఆంటోనీ వేస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ సెల్ ఐపిఒ విఫలమైన తర్వాత రొసారీ బయోటెక్, మైండ్‌స్పేస్ బిజినెస్ పార్క్ ఆర్‌ఇఐటి వంటి ఇష్యూలు మార్కెట్‌కు వచ్చాయి. భారీ డిమాండ్ నేపథ్యంలో ఇవి దాదాపు రూ.5000 కోట్లు సమీకరించాయి. ఐపిఒలకు మంచి స్పందన రావడం, ఈ నెలలో వేగంగా లిస్టింగ్ కూడా జరిగింది. నిపుణుల ప్రకారం, ఆరు నెలల విరామం తర్వాత మరిన్ని ఐపిఒల కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు.

మొదటి ఐపిఒ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్

హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ టెక్నాలజీస్ ఈ నెలలో మొదటి ఐపిఒ కాగా, ఈ స్టాక్ లిస్టింగ్‌తోనే రెట్టింపు అయ్యింది. మొదటి రోజునే ఇష్యూ ధర కంటే ఈ స్టాక్ 124 శాతం పెరిగింది. రూ.702 కోట్ల సమీకరణ లక్షంగా వచ్చిన ఈ ఐపిఒ 151 రెట్లు సబ్‌స్ర్కైబ్ అయింది. ఈ స్టాక్ డిమార్ట్, ఐఆర్‌సిటిసి వంటి స్టాక్స్‌లా మంచి డిమాండ్ పొందింది. ఎందుకంటే రెండూ కూడా ప్రారంభంలోనే 100 శాతం ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయ్యాయి. 2017లో అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్ 102 శాతం ప్రీమియంతో లిస్ట్ అవగా, ఐఆర్‌సిటిసి గత సంవత్సరం 101 శాతం ప్రీమియంను చూసింది.

రూట్ మొబైల్ ఐపిఒ

రూ.600 కోట్ల సమీకరణ లక్షంగా వచ్చిన రూట్ మొబైల్ 73 రెట్లు సబ్‌స్ర్కైబ్ అయింది. ఇది కూడా ఇష్యూ ధరతో పోలిస్తే 100 శాతానికి పైగా ప్రీమియం వద్ద లిస్ట్ అయింది. లిస్టింగ్ నుండి ఇప్పటివరకు ఈ స్టాక్ 150 శాతానికి పైగా ర్యాలీ చేసింది.

గత వారంలో 3 ఐపిఒలు

గత వారంలో 3 ఐపిఒలు వచ్చాయి. వాటిలో- కంప్యూటర్ ఏజ్ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ (కామ్స్), కెమ్కాన్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్, ఏంజెల్ బ్రోకింగ్ ఉన్నాయి. క్యామ్స్ ఐపిఒ సెప్టెంబర్ 21-23 మధ్య షేరుకు రూ.1,229- రూ.1,230 ధరల వద్ద వచ్చింది. రూ.2,244 కోట్ల సమీకరణ లక్షంతో వచ్చిన ఐపిఒ క్యామ్స్ (కంప్యూటర్ ఏజ్ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్)కు పెట్టుబడిదారుల నుండి మంచి స్పందన కనిపించింది. ఇది 46.98 రెట్లు సబ్‌స్ర్కైబ్ అయింది. ఇంతలో కెమ్కాన్ సెప్టెంబర్ 21-23 మధ్య ఇష్యూను ప్రారంభించింది. ఇది ఒక్కో షేరు ధర రూ.338 రూ.-340 శ్రేణిలో ఉంది. స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ 318 కోట్ల రూపాయలను సేకరించాలని వచ్చింది. ఈ ఇష్యూ 3 రోజుల్లో 148 రెట్లు సబ్‌స్ర్కైబ్ అయింది.

ఏంజెల్ బ్రోకింగ్ ఐపిఒ

రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల నుంచి నిధులను సమీకరించేందుకు ఏంజెల్ బ్రోకింగ్ ఐపిఒకు వచ్చింది. మూడు రోజుల ఐపిఒ ద్వారా సెప్టెంబర్ 22 నుండి సెప్టెంబర్ 24 వరకు రూ .600 కోట్లు సేకరించాలని నిర్ణయించింది. ప్రైస్ బ్యాండ్ ఒక్కొక్కటి రూ.305- నుంచి రూ.306 మధ్య శ్రేణిలో ఉంది. ఈ ఇష్యూకు 3.95 రెట్లు సబ్‌స్ర్కైబ్ వచ్చింది. ఐపిఒను ప్రారంభించిన రెండున్నర సంవత్సరాలలో స్టాక్ బ్రోకింగ్ సంస్థతో వచ్చి మొదటి ఐపిఒ ఇది.

నెలాఖరులో మూడు ఐపిఒలు

ఇక యుటిఐ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని షిప్‌బిల్డర్ మజాగాన్ డాక్, లిఖితా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెల ముగిసేలోపు తమ ఐపిఒలను ప్రారంభించనున్నాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గత ఐపిఒలు లిస్టింగ్‌లో భారీ ప్రీమియంతో రావడం వల్ల ఇవి కూడా భారీ స్పందన పొందవచ్చు. రూ.2,160 కోట్ల సమీకరణ లక్షంతో వస్తున్న యుటిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ తన ఐపిఒను సెప్టెంబర్ 29న ప్రారంభించనుంది. ఐపిఒ ధరల శ్రేణి ఒక్కో షేరుకు రూ.552 నుంచి రూ.554 మధ్య ఉంది. టాప్ ఎండ్‌లో యుటిఐ విలువ రూ.7 వేల కోట్లు. ఐపిఒ సెప్టెంబర్ 29న ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 1న ముగుస్తుంది. ప్రభుత్వం ఐపిఒ ద్వారా మజాగాన్ డాక్‌లో 15.2 శాతం వాటాను మళ్లించడం ద్వారా రూ .440 కోట్లు సేకరించాలని చూస్తోంది.

ఇది సెప్టెంబర్ 29న తన ఐపిఒను ప్రారంభించి, అక్టోబర్ 1న ముగిస్తుంది. రూ.135 నుంచి -145 మధ్య ధర శ్రేణి ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈ నౌకా నిర్మాణ సంస్థలో 100 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. మజాగాన్ డాక్ ఒక రక్షణ ప్రభుత్వరంగం సంస్థ, రక్షణ ఉత్పత్తి విభాగం, ఎంఒడి కింద షిప్‌యార్డ్ నిర్వహణ ఉంది. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ పైప్‌లైన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లిఖితా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బుధవారం తన ఐపిఒ ప్రారంభించనుంది. ఒక్కో షేరుకు రూ .117-120 ధర శ్రేణిని నిర్ణయించారు. ఈ ఇష్యూ సెప్టెంబర్ 29న ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 1న ముగుస్తుంది. కంపెనీ రూ. ఐపిఒ ద్వారా 61.2 కోట్లు సమీకరించాలని లక్షంగా చేసుకుంది.

