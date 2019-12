ఛండీగఢ్: హర్యానా రాష్ట్రంలో పోలీస్ అధికారైన తన భర్తను తానే చంపానని ఓ మహిళ హోంమంత్రి అనిల్ విజ్‌కు లేఖ ఇచ్చి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయింది. దీంతో వెంటనే పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. రోహటాస్ సింగ్ అనే ఎఎస్‌పి తన భార్య సునీల్ కుమారీని బాగా వేధించేవాడు. 2017 జులై 15న ఓ రోహటాస్ సింగ్ మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి భార్యను తీవ్రంగా కొట్టాడు. మద్యం మత్తులో వెంటనే కిందపడిపోయి అతడు వాంతులు చేసుకున్నాడు. ఇదే అదునుగా భావించిన సునీల్ కుమారీ అతడి గొంతు నులిమింది. అనంతరం స్థానిక ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లింది. సింగ్ చనిపోయాడని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. గొంతులో ఆహార పదార్థాలు ఇరుక్కపోవడంతో సింగ్ చనిపోయాడని శవ పరీక్షలో తేలింది. కానీ ఇప్పటివరకు సునీల్ కుమారీ ఈ విషయం ఎవరకి చెప్పకుండా తానే హత్య చేశానని మంగళవారం హోంమంత్రికి లేఖ ఇచ్చి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయింది. ఈ మర్డర్ కేసులో తనని ఉరి తీయాలని పోలీసులను వేడుకుంది.

Woman confesses to Murder husband before HR Minster, woman here handed over a letter to Haryana Home Minister Anil Vij, “confessing” she killed her ASP