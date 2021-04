గువహతి: అస్సాంకు చెందిన మహిళ ఒకే కాన్పులో నలుగురు శిశువులకు జన్మనిచ్చింది. దుబ్రి ప్రాంతాలనికి చెందిన సుబర్ణ ఘోష్ అనే మహిళ ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు మగపిల్లలు, ఇద్దరు ఆడపిల్లలకు జన్మనిచ్చినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ అరుదైన సంఘటన అసోంలోని కామ్​రూప్ జిల్లా రంగియాలో సంఘటన జరిగింది. ప్రస్తుతం చిన్నారులను ఐసియులో ఉంచామని వైద్యులు వెల్లడించారు. ఇలా ఒకే కాన్పులో నలుగురికి జన్మనివ్వడం అరుదైన ఘటనగా వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

