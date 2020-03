ప్రియుడి కళ్లలో కారం కొట్టి…. ముక్కలు, ముక్కలుగా నరికి

చెన్నై: మాజీ ప్రియుడు వేధిస్తున్నాడని అతడిని ప్రియురాలు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికిన సంఘటన తమిళనాడులోని బోడినాయక్‌నూర్ ప్రాంతంలో జరిగింది. దీంతో ప్రియురాలును పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. రాజన్ (31) అనే వ్యక్తి ఇద్దరు మహిళలను పెళ్లి చేసుకొని విడాకులు తీసుకొని బిఎల్ రామ్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. వళర్‌మతి కూడా తన భర్తతో విడాకులు తీసుకొని ఇద్దరు కూతుళ్లతో కలిసి బోడినాయక్‌నూర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తోంది. రాజన్, వళర్‌మతి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఉంది. రాజన్‌తో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తే తన కూతుళ్లకు భవిష్యత్‌లో ఇబ్బందులు వస్తాయని గ్రహించి అతడిని దూరంగా ఉంచింది. కానీ అతడు మాత్రం ఆమెను వేధించడం మొదలు పెట్టాడు. వేధింపులు తారాస్థాయికి చేరుకొవడంతో రాజన్‌ను చంపాలని వళర్‌మతి నిర్ణయం తీసుకుంది. తన కూతుళ్లను బంధువుల ఇంటికి పంపించి రాజన్‌ను ఇంటికి రావాలని కబురు పంపింది. రాజన్ ఇంట్లోకి రాగానే కళ్లలో కారం పొడి చల్లి… పదునైన ఆయుధంతో పలుమార్లు ప్రియుడ్ని ఆమె నరికింది. చనిపోయాడని నిర్ధారించుకున్న తరువాత ఆమె పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఆమెను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. రాజన్ మృతదేహాన్ని శవ పరీక్ష నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Woman hacks ex-lover after smearing chilly powder,brutally hacked him to death. He died on the spot itself. She later informed the police and on reaching they shifted the body to the government hospital