లైంగిక వేధింపులు…. కళ్లలో గమ్ పోసి గొంతు కోసిన యువతి

చెన్నై: తమిళనాడులోని తిరువొట్టియుర్ ప్రాంతంలో లైంగికంగా వేధిస్తున్న వ్యక్తిని ఓ మహిళ గొంతు కోసి హత్య చేసింది. సదరు మహిళను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపారు. వాషర్‌మాన్‌పేట్‌లో ఓ శేఖర్ (54) అనే వ్యక్తి తన కూతురు స్నేహితురాలిని నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడు. ఆమె కుటుంబాన్ని శేఖర్ ఆర్థికంగా ఆదుకోవడంతో సదరు మహిళ (24) మౌనంగా ఉంది. గత కొన్ని రోజులగా ఆమెను శేఖర్ పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఒప్పుకోకపోవడంతో వారిపై పలుమార్లు దాడి చేయడమే కాకుండా ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. గత వారం రోజుల క్రితం సదరు మహిళకు పెళ్లి నిశ్చయమైంది. తనన పెళ్లి చేసుకోకపోతే అసభ్యకరమైన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని ఆమెను హెచ్చరించాడు. శేఖర్ ను మర్డర్ చేస్తే బ్లాక్ మెయిల్ వేధింపులుండవని తెలిపింది. శేఖర్‌ను సదరు మహిళ వాషర్‌మాన్‌పేట్ శివారులోకి తీసుకెళ్లింది. అనంతరం గిఫ్ట్ ఇస్తానని కళ్లు మూసుకోవాలని శేఖర్‌ను సూచించింది. కళ్లు మూసుకోగానే అతడి కళ్లలో గమ్ పోసిన వెంటనే కత్తి తీసుకొని అతడి గొంతు కోసింది. శేఖర్ ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందాడు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి సదరు మహిళను అరెస్టు చేశారు.

Women Kill Men whosexually assault with Eyes glued, woman slit the man’s throat with a knife after applying a strong glue to his eyes,She was arrested