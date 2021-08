బయటి వ్యక్తులతో దాడులు

మహిళా సభ్యులనూ వదలలేదు

పెద్దల సభ గౌరవాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం భ్రష్టుపట్టించింది

మా డిమాండ్లేవీ పట్టించుకోలేదు

11 ప్రతిపక్ష పార్టీల ఆరోపణ, విజయ్‌చౌక్‌కు ర్యాలీ

న్యూఢిల్లీ : కావాలనే పార్లమెంట్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం కూలదోస్తుందని 11 ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆరోపించాయి. పార్లమెంట్ సెక్యూరిటీలో భాగస్వామ్యం లేని బయటి వ్యక్తులతో మంగళవారం నాడు రాజ్యసభలో విపక్ష ఎంపిలు, మహిళా సభ్యులపై దాడులు చేయించారని ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తాయి. గురువారం నాడు ఈ మేరకు అన్ని పార్టీలు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. మోడీ ప్రభుత్వం అప్రజాస్వామిక, రాజరిక పోకడలు అనుసరిస్తోందని విపక్షాలు దుయ్యబట్టాయి. బుధవారంనాడు రాజ్యసభలో చోటుచేసుకున్న ఘటనలు ఆ సభకు మచ్చను తెచ్చాయని, సభా గౌరవాన్ని భంగపరిచాయని పేర్కొన్నాయి.

పెగాసస్, వ్యవసాయ చట్టాలపై చర్చ జరపాలన్న తమ డిమాండ్లను బిజెపి ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని, తమ డిమాండ్ల నుంచి పారిపోయిందని పార్లమంట్ ప్రాంగణంలో సమావేశమైన విపక్షాలు మండిపడ్డాయి. సమావేశం అనంతరం 11 పార్టీలు ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ విజయ్ చౌక్ వరకు ర్యాలీ చేపట్టాయి. ఇందులో కాంగ్రెస్, ఎన్‌సిపి. శివసేన, ఎస్‌పి, డిఎంకె, సిపిఐ, సిపిఎం, ఐయుఎంఎల్, ఆర్‌సిపి, కేరళ కాంగ్రెస్ తదితర పార్టీలు పాల్గొన్నాయి. టిఎంసి, ఆప్, బిఎస్‌పి హాజరుకాలేదు. విపక్షాల గొంతునొక్కేందుకే ప్రభుత్వం తమపై దాడులకు పూనుకొన్నదని ఆరోపిచాయి.

పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో పెగాసస్, రైతుల అంశం, నిత్యవసరాల ధరలు పెరుగుదల, పెట్రో, డీజిల్ ధరల పెంపు తదితర అంశాలపై చర్చించాలని ప్రతిపాదించామని గుర్తు చేశాయి. వాటన్నింటిని సమావేశాల్లో పక్కనపెట్టి, చర్చ లేకుండా వారికి కావాల్సిన బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకున్నారని విపక్షాలు వివరించాయి. పార్లమెంట్ ప్రతిష్టంభన వీడేందుకు ప్రభుత్వానికి పదేపదే సూచనలు చేసినప్పటికీ పట్టించుకలేదని పేర్కొన్నాయి. అనంతరం విపక్ష నేతలు రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్యనాయుడిని కలిశాయి. ఎంపిలు, ముఖ్యంగా మహిళా సభ్యులపై మార్షల్స్, బయటి వ్యక్తులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని, చర్యలు తీసుకోవాలని వినతిపత్రం అందజేశారు.

