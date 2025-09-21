Sunday, September 21, 2025
Homeఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలుతాజా వార్తలు

గుడివాడ ఎంఎల్ఎను అడ్డుకున్న మహిళలు

3
- Advertisement -
Women obstruct Gudivada MLA
- Advertisement -

అమరావతి: గుడివాడ టిడిపి ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రామును టిడ్కో కాలనీ వాసులు అడ్డుకున్నారు.  టిడ్కో కాలనీలో మంచినీటి బోర్ల పనుల ప్రారంభోత్సవానికి ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము వెళ్లగా ఆయనను కాలనీ వాసులు అడ్డుకొని ప్రశ్నించారు. టిడిపి ప్రభుత్వం ఏర్పడి సంవత్సరం దాటి పోయిన కూడా తమ లోన్లు మాఫీ చేయలేదని ఎంఎల్ఎ ను టిడ్కో కాలనీ మహిళలు నిలదీశారు. లోన్లు కట్టాలని బ్యాంకర్ల నుంచి ఫోన్లు చేస్తున్నారని, బ్యాంకు అధికారులు నోటీసులు ఇస్తున్నారని ఎంఎల్ఎకు మొర పెట్టుకున్నారు.

Also Read: అక్కడి జంగ్ సైరన్ ఇక్కడా మోగుతుందా?

లోన్లు కట్టకపోతే అధికారులు తమ ఇళ్లను జప్తు చేస్తామంటున్నారని, తమకు ఇచ్చిన హామీ ఎప్పుడు నెరవేరుస్తారని ఎమ్మెల్యేను మహిళలు అడిగారు. లోన్లు మాఫీ చేయించాడనికి బ్యాంకు వాళ్లతో మాట్లాడుతున్నామని, ఇంకా సమయం పడుతుందని, ఇప్పటికిప్పడే చేయాలంటే చేయలేమని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. తమకు ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చాల్సిందేనని పట్టుబట్టడంతో ఎమ్మెల్యే వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. 2024 ఎన్నికల ప్రచారంలో తాను ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే ఫ్రీగా ఇళ్లు ఇస్తామని రాము హామీ ఇచ్చారు. టిడ్కో ఇళ్ల లోన్లన్నింటినీ మాఫీ చేస్తానని వాగ్ధానం చేసిన విషయం తెలిసిందే.

 

- Advertisement -
Previous article
రాయదుర్గంలో స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు: ఇద్దరు యువకులు మృతి

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

రాయదుర్గంలో స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు: ఇద్దరు యువకులు మృతి

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు: ముగ్గురు మృతి

బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్

ఆసియా కప్.. నేడు భారత్-పాక్ సూపర్ 4 పోరు..

టెకీలపై ట్రంప్ పిడుగు

నేటి నుంచి బతుకమ్మ

42శాతం రిజర్వేషన్లతోనే స్థానిక సమరం

అధికారం అందుకోవడానికి రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధం

మహిళాశక్తికి వందనం

జన్‌జీని విస్మరిస్తే ఉద్యమాలు తప్పవు

వైద్యం వికటించి బాలిక మృతి

ఐరోపా విమానాశ్రయాలపై సైబర్ దాడి

భారత్ యుద్ధానికి దిగితే పాక్‌కు అండగా సౌదీ పోరాటం: ఖవాజ్ ఆసిఫ్

ఢిల్లీలో వందకు పైగా స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు

వార ఫలాలు (21-09-2025 నుండి 27-09-2025 వరకు)

ఆస్ట్రేలియా మహిళలదే సిరీస్

అదిరిపోయే మాస్ సాంగ్ చిత్రీకరణ..

నవంబర్ 14న ‘శివ’ రీ-రిలీజ్..

టైటిల్ పోరుకు సాత్విక్ జోడీ

బలహీన ప్రధాని నిర్వాకంతోనే వీసా పిడుగుపాటు: ఖర్గే

మోహన్ లాల్‌కు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు

23 న మేడారంకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

మంధాన శతకం వృథా.. ఆస్ట్రేలియాపై పోరాడి ఓడిన భారత్

స్టేషన్ ఘన్‌పూర్‌లో తట్టెడు మట్టి ఎందుకు తీయలేదు?: తాటికొండ రాజయ్య

రెండో కాన్పులోనూ ఆడపిల్లే.. తల్లిదండ్రులతో కలిసి భార్యను గెంటేసిన భర్త

కల్వకుర్తిలో కలకలం రేపుతున్న న్యూడ్ వీడియోల బాగోతం

అనుమానమే పెనుభూతమై భార్యను హతమార్చిన భర్త

రాజకీయాల్లో స్పేస్ ఇవ్వరు.. తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కల్వకుంట్ల కవిత

12 నెలల పసికందును నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

రాష్ట్రంలో 9 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలు రద్దు

కడ్తాల్ చెంచు రైతులకు న్యాయం చేయండి: మంత్రి సీతక్క

ప్రజల ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ నిదర్శనం: సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

వీసా ఛార్జీల పెంపుదల తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

జార్ఖండ్ బాటలో అన్ని ప్రభుత్వాలు నడవాలి: స్థితప్రజ్ఞ

పటాన్‌చెరులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత

ఆస్ట్రేలియాపై స్మృతి మంధాన విధ్వంసం.. తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్ గా రికార్డు

రాష్ట్ర ప్రజలకు కెసిఆర్ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు

బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద విషాదం.. రైలు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి

వాహన కొనుగోలుదారులపై భారం మోపడం దారుణం: కెటిఆర్

స్టార్ హీరోల రికార్డులు బద్దలు.. ఏకంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన హీరోయిన్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.