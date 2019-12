కోల్‌కతా: ప్రియురాలి అభ్యంతరకరమైన దృశ్యాలను ప్రియుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని నదియా జిల్లా ధంతాలా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. గత ఆరు నెలల క్రితం మహిళకు ఓ వ్యక్తి ఫేస్‌బుక్‌లో స్నేహితుడిగా పరిచయమయ్యాడు. దీంతో రోజుల తరబడి ఫేస్‌బుక్‌లో చాటింగ్ చేసుకునేవారు. ఆమెకు సంబంధించిన ఫొటోలను అతడికి షేర్ చేసేది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్యలో మనస్పర్థలు రావడంతో అతడితో చాటింగ్ చేయడం మానేసింది. దీంతో అతడు కొత్త ఫేస్‌బుక్ ఎకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆమెకు సంబంధించిన అభ్యంతరకరమైన దృశ్యాలు ఎఫ్‌బిలో పోస్టు చేశాడు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫోటోలు రావడంతో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఆమె తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

