మీడియాకు కళ్లెం కుదరదు

న్యూఢిల్లీ: న్యాయస్థానాల విచారణల దశల పరిణామాల విషయంలో మీడియాను నియంత్రించడం కుదరదు. అదే విధంగా హైకోర్టులు ప్రశ్నించే హక్కును నిలువరించడం సాధ్యం కాదు అని సుప్రీంకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. ఏదైనా విషయంపై దాఖలు అయ్యే ప్రజావ్యాజ్యాలకు సంబంధించి కోర్టు విచారణల దశలో హైకోర్టులలో దిగువ కోర్టులలో అనేక రకాల వ్యాఖ్యలు వెలువడుతుంటాయి. ఈ సందర్భంగా అధికారిక వ్యవస్థల తీరుతెన్నులను ప్రశ్నించే దిశలో హైకోర్టు ధర్మాసనాల వ్యాఖ్యలు ఉండవచ్చు. ఈ ప్రశ్నించే తత్వాన్ని తాము నిలిపివేయలేం, ఇక హైకోర్టులు చేసే ఘాటైన వ్యాఖ్యలను నియంత్రించేలా మీడియాపై ఆంక్షలు విధించలేమని డివై చంద్రచూడ్, ఎంఆర్ షాతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం తెలిపింది. దేశంలో ప్రస్తుత కరోనా ఉధృతి మరణాలకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘందే బాధ్యత అని, అధికారులపై హత్యాయత్నం పెట్టి లోపల వేయాలనే మద్రాసు హైకోర్టు వ్యాఖ్యలను ఎన్నికల సంఘం తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది.

ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా నిందాపూర్వకమైనవని, విచారణల దశలో వెలువడే వ్యాఖ్యలు ప్రచురణకు రాకుండా చూడాల్సి ఉందని ఇసి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లింది.దీనిపై విచారణ దశలో సుప్రీంకోర్టు స్పందిస్తూ హైకోర్టును, మీడియా ప్రచురణలను పరోక్షంగా సమర్థించింది. అయితే ఎన్నికల సంఘం కూడా ప్రజాసామ్య మూలస్తంభాలలో ఒక్కటైనందున వారి వాదనను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవడం జరుగుతుందని ధర్మాసనం తెలిపింది. అయితే హైకోర్టుల ఆత్మస్థయిర్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా తాము రూలింగ్ ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేశారు. న్యాయస్థానం , ఎన్నికల వ్యవస్థ రెండూ రాజ్యాంగ సంస్థలు అయినందున రెండింటి మధ్య పూర్తిసమన్వయానికి తాము అన్ని విధాలుగా యత్నిస్తామని తెలిపింది.

ఇక మీడియాపై ఆంక్షలు పెట్టి వ్యవస్థలపై ఘాటు వ్యాఖ్యలను వెలువరించకుండా చేయడం అనేది ఇప్పటికిప్పుడు సాధ్యం కాని విషయాలని, ఇది సుదీర్ఘ పరిణామాలతో ముడివడి ఉంటుందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఎన్నికల సంఘం వైఖరిపై మద్రాసు హైకోర్టు చేసిన ఘాటైన వ్యాఖ్యలపై తమ తీర్పును డివై చంద్రచూడ్‌తో కూడిన ధర్మాసనం రిజర్వ్‌లో పెట్టింది. హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు రాజ్యాంగపరమైన సంస్థ పట్ల అగౌరవాన్ని ఆపాదించేవిగా భావించడం తగదని, కొవిడ్ తీవ్రత దశ నేపథ్యంలో వెలువడ్డ క్షణికావేశపు స్పందనలుగా కూడా భావించుకోవచ్చునని తెలిపారు. ఎన్నికల సంఘం దేశంలో స్వేచ్ఛగా సజావుగా ఎన్నికలు నిర్వహించే విశేష అనుభవాన్ని సంతరించుకుని ఉన్న సంస్థ, ప్రస్తుత తరుణంలో వెలువడ్డ వ్యాఖ్యలతో కలతచెందడం భావ్యం కాదేమో అని కూడా ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. పనిచేసే క్రమంలో వెలువడే విమర్శలు లేదా స్పందనలను ఎన్నికల సంఘం చేదుగుళికగా భావించుకుంటే మంచిది అని హితవు పలికింది.

