ఆహార భద్రతలో తెలంగాణ భేష్

కౌమార బాలికల్లో అవగాహన కోసం ఎంఎల్‌సి కవిత తీసుకున్న చర్యలను ప్రశంసించిన ప్రపంచ ఆహార బృందం

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : ఆకలి, పోషకాహార లోపం సమస్యల పరిష్కారంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పనిచేస్తోందని ఐక్యరాజ్య సమితికి చెందిన ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం బృందం ప్రశంసించింది. ఇండియా నుంచి ఆకలి, పోషకాహారలోపం సమస్యలను పారదోలడానికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలు, ఎన్.జి.వోలు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం భారత డైరెక్టర్ బిషో పారాజులి అన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎంఎల్‌సి కల్వకుంట్ల కవితతో గురువారం జరిగిన వర్చువల్ సమావేశంలో పోషకాహార లోపంపై కౌమార బాలికల్లో అవగాహన కోసం ఎంఎల్‌సి కవిత తీసుకున్న చర్యలను ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం బృందం ప్రశంసించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఆరోగ్య లక్ష్మీ పథకాన్ని ఆహార కార్యక్రమం బృందం ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించింది.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బాలింతలు, గర్భిణీలతో పాటు సహాయకులకు కూడా పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం గొప్ప విషయమని బిషో పారాజులి అన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఎంఎల్‌సి కవిత మాట్లాడుతూ, కరోనా ఆపత్కాలంలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో బాధపడకూడదని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించారు. అన్నపూర్ణ కేంద్రాలలో పేదలకు ఉచితంగా అందిస్తున్న భోజనం గురించి చెప్పారు. దీంతో పాటు వలస కూలీల కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ బ్యాంకులతో కలిగిన ప్రయోజనాలను తెలిపారు. మహిళలు, బాలికల్లో పౌష్టికాహార లోపం లేకుండా చూసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం బృందానికి ఎంఎల్‌సి కవిత వివరించారు. ఐక్యరాజ్య సమితికి (యుఎన్‌ఒ) చెందిన ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం (డబ్లూఎఫ్‌పి) ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవీయ సంస్థ. ఈ సంస్థ సేవలకు 2020లో నోబెల్ శాంతి పురస్కారం దక్కింది.

Had a great meeting with @BishowParajuli (Country Head, World Food Program) and the @WFP team (Winner of the 2020 #NobelPeacePrize) & discussed various issues, approaches, & policies to address issues of hunger & malnutrition, especially among women & children. #EndHunger pic.twitter.com/Uj28hpJq1g

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) May 27, 2021