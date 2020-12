మన తెలంగాణ/క్రీడా విభాగం: అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన చారిత్రక డేనైట్ టెస్టు మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఇంత ఘోరంగా ఓటమి పాలవుతుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. ప్రత్యర్థి ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు కూడా ఇది ఊహించని విజయమే. తొలి రెండు రోజులు ఆటపై పూర్తి పట్టు నిలుపుకున్న టీమిండియా మూడో రోజు తొలి సెషన్‌లో ఇంత ఘోరంగా బ్యాటింగ్ చేస్తుందని కలలో కూడా ఊహించలేం. కమిన్స్, హాజిల్‌వుడ్ చారిత్రక బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో టీమిండియా బ్యాటింగ్ లైనప్‌ను కుప్పకూల్చారు. కోహ్లి, రహానె, మయాంక్, పుజారా, సాహా, విహారి వంటి స్టార్లతో కూడిన టీమిండియా 36 పరుగులకే ఆలౌటవుతుందని కలలో కూడా ఊహించలేని పరిణామం అంటే అతిశయోక్తి కాదు. తొలి రెండు రోజులు పాటు భారత ఆటను చూసిన సగటు అభిమాని కూడా సంచలన విజయంపై ఆశలు పెట్టుకున్నాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కీలకమైన ఆధిక్యం సాధించడంతో భారత గెలుపుపై అందరి అంచనాలు పెరిగాయి. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కనీసం 250 పరుగుల లక్ష్యాన్ని అయినా ఆస్ట్రేలియా ముందు ఉంచుతుందని అందరు భావించారు. ఇక షమి, బుమ్రా, అశ్విన్, ఉమేశ్ వంటి ప్రపంచ శ్రేణి బౌలర్లు ఉండడంతో ఈ లక్ష్యాన్ని కాపాడుకుని విజయం సాధించడం టీమిండియాకు అసాధ్యమేమి కాదని విశ్లేషకులు సయితం అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో నయా వాల్ పుజారా, కెప్టెన్ కోహ్లి, వైస్ కెప్టెన్ రహానె మెరుపులు మెరిస్తారని చాలా మంది నమ్మకంతో ఉన్నారు. అయితే తీర బ్యాటింగ్‌కు దిగే సరికి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. హేమహేమీ ఆటగాళ్లతో కూడిన టీమిండియా ఇన్నింగ్స్ పేకమేడల కూలి పోయింది. కమిన్స్, హాజిల్‌వుడ్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి పోవడంతో భారత బికెట్లు టపాటపా రాలిపోయాయి. చూస్తుండగానే జట్టు స్కోరు 36/9 పరుగులకు చేరుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బ్యాటింగ్ లైనప్ కలిగిన జట్టుగా పేరున్న భారత్ పరిస్థితి ఇలా ఉంటుందని ఎవరూ ఊహించలేక పోయారు. టీమిండియాలో ఒక్కరంటే ఒక్కరూ కూడా కనీసం రెండంకెలా స్కోరును కూడా అందుకోలేక పోవడం మరింత బాధించే అంశం. ఎప్పుడూ 96 ఏళ్ల క్రితం టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైంది. 1924లో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు 30 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అప్పుడూ ఆ జట్టులో ఏ బ్యాట్స్‌మెన్ కూడా డబుల్ డిజిట్ మార్క్‌ను అందుకోలేక పోయాడు. తాజాగా దాదాపు వందేళ్ల తర్వాత టీమిండియా బ్యాట్స్‌మెన్ ఇలాంటి చెత్త రికార్డును తమ పేరిట లిఖించుకున్నారు. ఇక భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యల్ప స్కోరు కావడం మరో విశేషం. కలలో కూడా ఊహించని విధంగా భారత బ్యాట్స్‌మెన్ ఇలాంటి రికార్డును మూటగట్టుకుని అందరిని విస్మయ పరిచారు. ఈ షాక్ నుంచి కోలుకోవడం ఇటు టీమిండియాకు అటు అభిమానులకు చాలా రోజులు పట్టడం ఖాయం.

Worst Collapse ever as India in 1st against Aus