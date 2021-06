ఒకే సారి 20 లక్షల మంది భక్తులకు సౌకర్యం

యాదాద్రి రింగ్ రోడ్డు పరిధిలో కేవలం ఆలయ సంబంధిత నిర్మాణాలే ఉండాలి

పనుల్లో అలసత్వం వద్దు, రెండున్నర నెలల్లో పూర్తవ్వాలి

అవసరమైతే వర్కింగ్ ఏజెన్సీలను మార్చండి

యాదాద్రిలో అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఆదేశం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : యాదాద్రి ఆలయ నిర్మాణ పనులను సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని, 20 లక్షల మంది భక్తులు ఒకేసారి వచ్చినా సరిపోయే విధంగా అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేలా ఆలయ నిర్మాణ పనులు జరగాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖరరావు అధికారులను ఆదేశించారు. కరోనా పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని అన్ని రకాల పనులను సమాంతరంగా కొనసాగించాలని సూచించారు. సోమవారం సాయంత్రం ముఖ్యమంత్రి యాదాద్రిని సందర్శించారు. తొలుత ఆలయ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ పర్యటించి పలు నిర్మాణాలను పరిశీలించారు. అనంతరం స్వామి వారిని దర్శించుకుని పూజారులు, వేద పండితుల ఆశీర్వచనం తీసుకున్నారు.

అనంతరం ఆలయ క్యూలైన్‌ను, పసిడి విద్యుత్ కాంతులు వెదజల్లేలతా ఏర్పాటు చేసి ఆలయ లైటింగ్‌ను పరిశీలించారు. ఆలయం బయట, లోపల నిర్మాణాల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఈఓ కార్యాలయంలో అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష జరిపారు. రింగ్‌రోడ్ పరిధిలో ఉన్న భూములపై డీజీపీఎస్ సర్వే అత్యవసరంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్‌ను సిఎం ఆదేశించారు. రింగ్ రోడ్ పరిధిలోపల కేవలం ఆలయానికి సంబంధించిన నిర్మాణాలు మాత్రమే ఉండాలని సిఎం పేర్కొన్నారు. పనుల్లో అలసత్వం పనికిరాదని ఆలయం లోపల, ఆలయానికి అనుబంధంగా జరుగుతున్నప ఇతర నిర్మాణ పనులు వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. క్యూకాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్, ఎస్కలేటర్లు, ఆర్నమెంటల్ ఎలివేషన్, లాండ్ స్కేపింగ్, బీటీ రోడ్, పుష్కరిణి, కల్యాణ కట్ట, కార్ పార్కింగ్ ఇతర నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న తీరు గురించి ఆరా తీశారు.

ఈ పనులన్నీ ఎప్పటివరకు పూర్తవుతాయని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రెండున్నర నెలల్లో ఆలయ నిర్మాణ పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని అధికారులను సిఎం ఆదేశించారు. పనులు వేగంగా జరగని చోట వర్కింగ్ ఏజెన్సీలను మార్చాలని సూచించారు. ఆలయ లైటింగ్ కోసం అధునాతన విద్యుద్దీపాలు అమర్చాలని సిఎం కోరారు. టెంపుల్ టౌన్‌లో చేపట్టే కాటేజీల నిర్మాణానికి వైటీడీఏ ఆధ్వర్యంలో టెండర్లు పిలిచి, వాటిని అద్భుతంగా నిర్మించే వర్కింగ్ ఏజెన్సీలకు పనులను అప్పగిస్తామని తెలిపారు. ఆలయంపైకి తాగునీటిని సరఫరా చేయడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఒకసారి ఆలయం ప్రారంభమైతే భక్తులు భారీగా తరలివస్తారని, దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నిర్మాణాలు, ఇతర ఏర్పాట్లు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. బస్ డిపో, బస్టాండ్ నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులను ప్రభుత్వం నుండి విడుదల చేస్తామని, వారం రోజుల్లోగా వాటి నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించాలని ఆర్టీసీ అధికారులను సిఎం ఆదేశించారు.

అవసరాల ప్రాతిపదికన నిర్మాణాన్నిప విస్తరించుకోవాలని సిఎం సూచించారు. మూడు నెలల్లోగా ఈ పనులు పూర్తి కావాలని అన్నారు. రింగ రోడ్ పరిధిలో ఉన్న కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు తమకు న్యాయం చేయాలని సిఎంకు వినతిపత్రం అందించగా, వారిని ఈఓ కార్యాలయానికి పిలిపించి మాట్లాడారు. భూమికి భూమి ఇవ్వడంతో పాటు నిర్మాణాల విలువను చెల్లిస్తామనిప సిఎం వారికి హామీ ఇచ్చారు. కడుపునిండా పరిహారం ఇస్తామనిప ఎవరూ ఆందోళ చెందే అవసరం లేదని సిఎం కెసిఆర్ వారికి భరోసా ఇచ్చారు. టెంపుల్ సిటీలో షాపులు కేటాయించడంలో వీరికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే విషయాన్ని పరిశీలించాలని అధికారులతకు సిఎం సూచించారు.

రింగ్ రోడ్ లోపల 5 వేల వాహనాల సామర్థం గల పార్కింగును ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ వెంట మంత్రులు జి.జగదీశ్‌రెడ్డి, వేముల ప్రశాంతరెడ్డి, ఎంపి జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్, ఎంఎల్‌సి శేరి సుభాష్ రెడ్డి, ఎంఎల్‌ఎ గొంగిడి సునీతా మహేందర్‌రెడ్డి, జెడ్పీ చైర్మన్ ఎలిమినేటి సందీప్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదరిశ సోమేశ్‌కుమార్, సిఎం కార్యదర్శులు స్మితా సబర్వాల్, భూపాల్‌రెడ్డి, కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి, వైటీడీఏ స్పెషలాఫీసర్ కిషన్‌రావు, ఈఓ గీత, ఆర్కిటెక్ట్ ఆనంద్ సాయి, ఆర్ అండ్ బీ ఈ ఎనీసలు గణపతిరెడ్డి, రవీందర్‌రావు, సిపి మహేశ్ భగవత్, వాస్తు సలహాదారు సుద్దాల సుధాకర్ తేజ తదితరులున్నారు.

