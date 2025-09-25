Thursday, September 25, 2025
Homeక్రైమ్
క్రైమ్తాజా వార్తలుయాదాద్రి భువనగిరి

యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లి బాలికలపై అత్యాచారం

4
- Advertisement -
Yadagirigutta Alwal
- Advertisement -

హైదరాబాద్: అల్వాల్ చెందిన ముగ్గురు బాలికలను విహార యాత్ర పేరుతో యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లి వాళ్లపై ముగ్గురు అత్యాచారం చేశారు. ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. 20న పాఠశాలలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఉన్నాయని తల్లిదండ్రులకు తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ముగ్గురు బాలికలు చెప్పి బయటకు వెళ్లారు. తార్నాకకు చెందిన గండికోట మధు(19) జిహెచ్‌ఎంసిలో ఒప్పంద కార్మికుడుగా పని చేస్తున్నాడు. ముగ్గురు బాలికలతో మధుకు పరిచయం ఉండడంతో మాయమాటలు చెప్పి హోటల్‌కు తీసుకెళ్లి తన స్నేహితుడు అరవింద్(22), ఈసం నీరజ్(21)లను పరిచయం చేసిన అందరూ కలిసి భోజనం చేశారు. విహారయాత్రకు యాదగిరిగుట్టకు వెళ్దామని వారిని తీసుకెళ్లారు. అక్కడి వెళ్లిన తరువాత మూడు వేర్వేరు రూమ్‌లు బుక్ చేసి వారిపై అత్యాచారం చేశారు. అనంతరం తార్నాకలో వారిని వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారు. తమపై జరిగిన విషయం బాలికలు తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో వారు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు పోక్సో యాక్టు కింద కేసు నమోదు చేసి ముగ్గురితో పాటు రూమ్ అద్దెకు ఇచ్చిన సోమేశ్‌ను కూడా అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Also Read: రైతు ద్రోహి కాంగ్రెస్

- Advertisement -
Previous article
గుంతకల్లులో వైసిపి కార్యకర్త దారుణ హత్య?…. ఆస్తి వివాదాలేనా?

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

గుంతకల్లులో వైసిపి కార్యకర్త దారుణ హత్య?…. ఆస్తి వివాదాలేనా?

దసరా కానుకగా ‘పెద్ది’ సాంగ్?

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్ లో కొత్త సిలబస్

భావోద్వేగాలు, శక్తి కలిసిన పాత్ర

గ్రూప్-1 నియామకాలకు హైకోర్టు గ్రీన్‌సిగ్నల్

‘అఖండ 2’ షూటింగ్ పూర్తి?

రైల్వే ఉద్యోగులకు 78 రోజుల బోనస్

మోడీ..ఫెయిల్

అరవింద్‌కుమార్ విచారణకు ఓకే

హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్

పక్కదోవ పడుతున్న కొలీజియం

మంచుకొండల్లో హింసాగ్ని

రైతు ద్రోహి కాంగ్రెస్

హద్దుమీరితే కూల్చేయండి

డల్లాస్‌లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసు వద్ద కాల్పుల మోత.. వ్యక్తి మృతి

బంగ్లాదేశ్ చిత్తు.. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌కు భారత్

మన పవర్ తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు:కల్వకుంట్ల కవిత

దసరాకు ‘మాస్ జాతర’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్…

నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

ట్రాఫిక్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై కార్మికుల దాడి

బీహార్‌లో ఇబిసిల కోసం ప్రత్యేక చట్టం.. రాహుల్ గాంధీ హామీ

బిసి రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లను కొట్టేసిన హైకోర్టు

ద్రోహం చేసినోళ్లే సుద్దులు చెబుతున్నారు: హరీశ్ రావు

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

ఇడి విచారణకు సోనూసూద్..

ఎన్ని కుట్రలు చేసిన బిజెపిని ఆపలేరు:రామచంద్రర్ రావు

పరిహారం ఇవ్వకుండానే పనులు

ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య

బాసర గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

హైకోర్టులో మస్క్ ‘ఎక్స్’కు చుక్కెదురు..

ఎరువుల సరఫరా బాధ్యత మహిళా సంఘాలకే..

లేహ్‌లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం.. నలుగురి మృతి

కీసర పరిధిలో కిడ్నాప్ కలకలం

భారత మహిళ జట్టుకు ఆ లక్ష్యం సరిపోదు: మాజీ క్రికెటర్

తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్‌కు.. తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా నామకరణం

రష్యా విమానాలను కూల్చేయాలి.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ముగింపు దశలో హఫీజ్‌పేట రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులు

భగ్గుమన్న లద్దాఖ్ … రాష్ట్ర హోదా కోసం ఆందోళనలు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.