న్యూఢిల్లీ: చీఫ్ ఇన్‌ఫర్మేషన్ కమిషనర్(సిఐసి)గా యశ్‌వర్ధన్‌కుమార్ ‌సిన్హా (62) శనివారం ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ సిన్హాతో ప్రమాణం చేయిస్తారని అధికారవర్గాలు తెలిపాయి. అనంతరం జర్నలిస్ట్ ఉదయ్‌మహూర్కర్, కార్మికశాఖ మాజీ కార్యదర్శి హీరాలాల్ సమారియా, మాజీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ సరోజ్ పున్హానీ సమాచార కమిషనర్లుగా ప్రమాణం చేయనున్నారు. వీరిని సిన్హా ప్రమాణం చేయిస్తారు. ప్రధాని మోడీ నేతృత్వంలోని ముగ్గురు సభ్యుల సెలెక్షన్ కమిటీ వీరిని ఎంపిక చేసింది. 65 ఏళ్లు నిండే వరకు అంటే మరో మూడేళ్లు సిన్హా సిఐసి పదవిలో కొనసాగనున్నారు.

Yashvardhan Kumar Sinha to take oath as new CIC