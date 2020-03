హైదరాబాద్: కరోనా వైరస్ సోకిందన్న అనుమానంతో ఎపిలోని ఓ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎంఎల్‌ఎ అధికారులు ఐసోలేషన్‌కి తరలించారు. ఇటీవల ఢిల్లీకి వెళ్లొచ్చిన ఎంఎల్‌ఎ బావమరిదికి, ఆయన భార్యకు కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా పాజిటివ్ అని తేలింది. దీంతో ఆయన ఇచ్చిన విందులో పాల్గొన్నట్లు చెబుతున్న ఎంఎల్‌ఎకు కూడా వైరస్ సోకిందేమోనన్న అనుమానంతో ఐసోలేషన్‌కి తరలించారు. గుంటూరు సమీపంలోని ఓ మెడికల్ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసిన ఐసోలేషన్ సెంటర్‌కు ఎంఎల్‌ఎను, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను తరలించి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు.

YCP MLA and His Family Members Sent To Isolation Ward