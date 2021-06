యడియూరప్పను ఇక తప్పించండి

బిజెపి ఇన్‌చార్జ్‌కు ఎంఎల్‌సి ఫిర్యాదు

బెంగళూరు: కర్నాటకలో అసమ్మతిని ఎదుర్కొంటున్న ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడియూరప్పపై పార్టీకి చెందిన మరో సీనియర్ నాయకుడి నుంచి తీవ్ర ఆరోపణలు ఎదురయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగేందుకు యడియూరప్పకు తగిన శక్తి సామర్ధ్యాలు లోపించాయంటూ రాష్ట్ర శాసన మండలి సభ్యుడు హెచ్ విశ్వనాథ్ బిజెపి కర్నాటక ఇన్‌చార్జ్ అరుణ్ సింగ్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. కర్నాటక బిజెపిలో తలెత్తిన సంక్షోభాన్ని అంచనా వేసేందుకు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర నాయకుల నుంచి అభిప్రాయాలను కోరుతున్న అరుణ్ సింగ్‌ను విశ్వనాథ్ గురువారం కలుసుకున్నారు. 78 ఏళ్ల యడియూరప్ప నాయకత్వాన్ని, ఆయన పార్టీకి అందచేసిన సేవలను తాము గౌరవిస్తామని, అయితే వయోభారం, ఆరోగ్య కారణాల రీత్యా ప్రభుత్వాన్ని నడిపే శక్తి సామర్ధ్యాలు ఆయనకు ఇప్పుడు లేవని విశ్వనాథ్ ఆరోపించారు.

యడియూరప్ప ప్రభుత్వం పట్ల మంత్రులందరూ అసంతృప్తిగా ఉన్నారని అరుణ్ సింగ్‌ను కలుసుకున్న అనంతరం విశ్వనాథ్ విలేకరుల వద్ద వ్యాఖ్యానించారు. వారసత్వ పాలన ప్రమాదకరమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఒక పక్కన పదేపదే చెబుతుంటే కర్నాటకలో మాత్రం అదే కొనసాగుతోందని ఆయన అన్నారు. మోడీని కర్నాటక ప్రభుత్వం విస్మరిస్తోందని, ప్రజలలో ప్రభుత్వం పట్ల వ్యతిరేకత ఏర్పడుతున్న విషయాన్ని అరుణ్ సింగ్‌కు చెప్పానని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో, పాలనా వ్యవహారాలలో యడియూరప్ప కుటుంబ జోక్యం కొనసాగుతోందని, అన్ని శాఖలలో ఆయన కుమారుడి జోక్యం ఉంటోందని విశ్వనాథ్ ఆరోపించారు.

Yediyurappa not in condition to run the karnataka govt