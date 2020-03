ఒకప్పుడు బ్యాంకుల్ని దోచుకునేవారు, ఇప్పుడు బ్యాంకులే

దోచుకుంటున్నాయి!

Yes Bank faces a crisis of non-performing assets,oans that have either gone bad or where repayments have been delayed for too long. Partly due to this, Yes Bank’s capital eroded