ఈటల కుటుంబీకుల భూముల రీ సర్వే?

హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు 27 నుంచి చేపట్టే అవకాశం

25న విచారణకు హాజరు కావాలని రైతులకు నోటీసులు జారీ చేసిన సర్వే సెటిల్‌మెంట్ శాఖ

2019లో పంచాయతీ కార్యదర్శులను బెదిరించి సర్వే నెంబర్ 130లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎన్‌ఓసీల జారీ

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ కుటుంబీకులకు సంబంధించి భూములను రీ సర్వే చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్టుగా తెలిసింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే జమునా హాచరీస్ యాజమాన్యంతో పాటు పక్క సర్వే నెంబర్‌లలోని సరిహద్దుల్లో ఉన్న రైతులకు సర్వే సెటిల్‌మెంట్ శాఖ నోటీసులు జారీ చేస్తున్నట్టుగా తెలిసింది. ఈ నెల 25వ తేదీన మాసాయిపేట తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అసైన్డ్, సీలింగ్ భూములకు చెందిన రైతులను విచారించేలా నోటీసులు జారీ చేసినట్టుగా సమాచారం. సంబంధిత రైతులు 25వ తేదీన తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో హాజరుకావాలని అధికారులు రైతులకు సమాచారం ఇచ్చినట్టుగా తెలిసింది. వెల్దుర్తి, మాసాయిపేట తహసీల్దార్లు సురేష్‌కుమార్, మాలతీలు విచారణకు సంబంధించిన పూర్తి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రైతుల విచారణ అనంతరం ఈనెల 27, 28, 29వ తేదీల్లో అచ్చంపేట, హకీంపేట గ్రామాల్లోని 95.92 ఎకరాల్లో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రీ సర్వే చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించినట్టుగా తెలిసింది.

40 ఎకరాల పట్టా భూమికి ఎటువంటి పత్రాలు లేకుండానే…

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ కుటుంబీకుల భూ అక్రమాలపై రోజుకో ఫిర్యాదు అందుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం పకడ్భందీగా విచారణ జరపాలని యోచిస్తోంది. భూ ఆక్రమణల వివాదంలో వాస్తవాలను తేల్చేందుకు హైకోర్టు తీర్పు మేరకు రీ సర్వే నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గతంలో నోటీసులు ఇవ్వకుండా సర్వే నిర్వహించారన్న అభియోగాల నేపథ్యంలో తాజాగా జమునా హాచరీస్‌తో పాటు పక్క సర్వే నెంబర్‌లలోని రైతులకు నోటీసులు జారీ చేసి భూముల రీసర్వేకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే ఈ రెండు గ్రామాలకు చెందిన భూ ఆరోపణలపై తహసీల్దార్‌లు విచారణ పూర్తి చేశారు. పలువురి నుంచి స్టేట్‌మెంట్లను రికార్డు చేసి సమగ్ర నివేదికను రూపొందించారు. జమునా హ్యాచరీస్ యాజమాన్యం 2018లో సర్వే నెంబర్ 55, 124, 126, 127, 128, 129లలో 40 ఎకరాల పట్టా భూమికి ఎటువంటి పత్రాలు లేకుండానే ఎన్‌ఓసి తీసుకున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. 2019లో మరోసారి స్థానిక పంచాయతీ కార్యదర్శులపై ఒత్తిడి తెచ్చి సర్వే నెంబర్ 130లో 18.35 ఎకరాల భూమికి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎన్‌ఓసి తీసుకున్నారని అధికారులు తమ నివేదికలో పేర్కొన్నట్టుగా తెలిసింది.

అప్పటి కార్యదర్శులను బెదిరించి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి…

2018, 2019లో జమునా హ్యాచరీస్ ఎన్‌ఓసి కోసం చేసుకున్న దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తే సర్వే నెంబర్‌లలో తేడాలున్నట్టు గుర్తించింది. సర్వే నెంబర్ 130లో 3 ఎకరాల భూమి పట్టా భూమి కాగా మిగిలిన 15.35 ఎకరాల భూమి అసైన్డ్‌గా అధికారులు గుర్తించినట్టుగా తెలిసింది. ఇప్పుడు ఈ నివేదికలో అధికారులు పొందుపరిచిన అంశాలు దర్యాప్తునకు కీలకం కానున్నట్టుగా తెలిసింది. అసైన్డ్ భూముల ఆక్రమణలతో పాటు అప్పటి కార్యదర్శులను బెదిరించి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన అంశంపై కూడా ఈనెల 25వ తేదీ నుంచి వరుస విచారణలో భాగంగా రైతులతో పాటు జమనా హ్యాచరీస్ యాజమాన్యానికి సర్వే సెటిల్‌మెంట్ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. సర్వే, పిఓటీ (ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ఫర్) నోటీసులు జారీ చేయడంతో వారంతా విచారణకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. ఈనెల 25వ తేదీన ముందుగా మాసాయిపేట తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో నేరుగా విచారణ కొనసాగించి నివేదిక అధికారులు నివేదిక రూపొందించనున్నారు.

అసైన్డ్ భూములు ఎవరివి, ఎందుకు చేతులు మారాయి…

ఇందులో అసైన్డ్ భూములు ఎవరివి, ఎందుకు చేతులు మారాయి, ఎలా చేతులు మారాయి, అమ్ముకున్నారా, బెదిరించారా అనే వివరాలను ఈ విచారణలో అధికారులు అడిగి తెలుసుకోనున్నారు. అనంతరం ఈనెల 27, 28, 29వ తేదీల్లో భూ సర్వే చేపట్టనున్నారు. దీనికి సంబంధిత రైతులు, జమునా హ్యాచరీస్ యాజమాన్యం హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. వారి సమక్షంలోనే సర్వే సెటిల్‌మెంట్ శాఖ, రెవెన్యూ బృందాలు రీ సర్వే చేసి వాస్తవికతను నిర్ధారించనున్నారు. 40 ఎకరాల భూముల్లో షెడ్ల నిర్మాణం కోసం 2018లో సంబంధిత పంచాయతీ నుంచి ఎన్‌ఓసి తీసుకున్నారని, తరువాత 2019లో మరోసారి బ్యాంకు రుణం కోసం ఎన్‌ఓసి తీసుకున్నట్టుగా గతంలో అధికారుల విచారణలో తేలింది. ఈ రెండింటి వాస్తవికతను అధికారులు పరిశీలించగా 2019లో ఎన్‌ఓసిలో అదనంగా సీలింగ్ భూమిని చేర్చి ఎన్‌ఓసి తీసుకున్నట్టుగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

