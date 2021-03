కరోనా ఒకసారి వస్తే జీవితాంతం ఇబ్బందే

టీకా తీసుకున్నా కరోనా వచ్చే అవకాశం : ప్రజారోగ్యశాఖ సంచాలకుడు శ్రీనివాసరావు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా సెకండ్ వేవ్‌కు సంబంధించి ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ వెల్లడించింది. కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య పెరిగినా.. వైద్యం అందించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశామని ప్రజారోగ్యశాఖ సంచాలకులు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. కోఠిలోని ఆ శాఖ కార్యాలయంలో డిఎంఈ రమేష్‌రెడ్డితో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. చికిత్స కోసం దాదాపు 10 వేల ఆక్సిజన్ పడకలు, 1700 వెంటిలేటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్న ఆయన సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే టీకా తీసుకున్న వారికి కోవిడ్ సోకే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఇప్ప టివరకు 24,49,330 డోసులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని,వాటిలో 12 లక్షల టీకాలను ఇప్పటివరకు వినియోగించినట్లు చెప్పారు. 0.7 శాతం డోసులు మాత్రమే వృథా అయినట్లు తెలిపారు. పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందున సరిహద్దుల్లో మొబైల్ ఆరోగ్య బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.

పండుగల దృష్టా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోవిడ్ నిబంధనలను పాటించాలని సూచించారు. టీకా తీసుకున్న వారికి కూడా కరోనా వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. లాక్‌డౌప్, కర్ఫూ వదంతులు నమ్మొద్దన్నారు. ఎవరైనా రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మాస్క్ మనకు శ్రీరామరక్ష అని అన్నారు. భౌతిక దూరం తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు. కోవిడ్ 19 నిబంధనలను అన్ని వర్గాల వారు పాటించాలన్నారు. వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చి మూడు నెలలు దాటింది. 45 సంవత్సరాలు పైబడిన వ్యక్తులే దీర్ఘకాలిక వ్యాధితో బాధపడుతున్నారన్నారు. వాళ్లకు వ్యాక్సిన్ ఒక్కటే మార్గం. వ్యాక్సిన్‌పై అపోహలు వీడండని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. వ్యాక్సినేషన్‌పై స్పందన తక్కువగా ఉందన్నారు. 3.7 లక్షలు టీకాలు 60 ఏళ్ల పైబడిన వారికి.. 1.7 లక్షలు టీకాలు 4550 మధ్య వయస్సున వారికి ఇవ్వడం జరిగిందని డాక్టర్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. వ్యాక్సిన్ సురక్షితమని మరోమారు ఆయన స్పష్టం చేశారు.

రెండు వ్యాక్సిన్‌లలో 71, 81 శాతం పనితీరుని కనబరుస్తున్నాయన్నారు. వెయ్యికిపైగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సెంటర్లను రన్ చేస్తున్నామని తెలిపారు. వ్యాక్సినేషన్ వేస్టేజీ లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామన్నాం. సెకండ్ వేవ్ గురించి ప్రజలు ఎలాంటి భయాందోళనలను చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ రోజుకారోజు టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్, ట్రీట్‌మెంట్‌ను అందించడం జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో కేసులు పెరిగినా అందుకనుగుణంగా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందన్నారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు, గర్భిణులు, పిల్లలు పండగ ఉత్సవాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. వ్యాధి తీవ్రత తక్కువగా ఉందని, మరణాల రేటు తక్కువగానే ఉందన్నారు. అయినప్పటికీ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని .. పండుగలు జరుపుకునే వారు కోవిడ్19 నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. 70 వేల టెస్టులు రోజువారీ చేస్తున్నామన్నారు.

కరోనా ఒకసారి వస్తే జీవితాంతం ఇబ్బంది పడాల్సిందే : డీఎంఈ

కరోనా విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. కరోనా ఒకసారి వస్తే.. జీవితాంతం ఇబ్బంది పడా ల్సిందేనని డిఎంఈ రమేష్‌రెడ్డి అంటున్నారు. వైరస్ సోకిన వ్యక్తిని ఎంత తొందరగా గుర్తిస్తే అంత మంచిదని చెబుతున్నారు. లేదంటే చాలా మందికి వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఒకరికి కరోనా వస్తే ఆ ఒక్కరి ద్వారా 8 నుంచి 9 మందికి కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తుందని తెలిపారు. అది కూడా ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే కరో నా వస్తుందని, ఈ సమయంలో ఫంక్షన్లకు, వేడుకలకు హాజరు కాకపోవడమే మంచిదని సూచించారు. కరోనా సోకిన బాధిత వ్యక్తులను గతేడాది నుంచి పరిశీలిస్తే.. ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన అనేక రకాల వ్యాధులకు గురవుతున్నారని తెలిపారు. అందువల్ల కరోనా వైరస్ సోకకుండా జాగ్రత్తపడటమే ఎంతో ఉత్తమమని ఆయన సూచి స్తున్నారు.

కరోనా సోకినప్పుడు స్టైరాయిడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల అనేక దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉంటాయని అన్నారు. ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవడంతో పాటు వ్యాయామం చేయడం చేస్తుండాలి. కరోనా నుంచి కోలుకున్నాక వచ్చే సమస్యలతో ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తం గడ్డ కట్టినట్లయితే.. జీవితాంతం ఇబ్బంది పడాల్సిందేనని చెబుతున్నారు. గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సెకండ్ వేవ్ తరుణంలో కోవిడ్ ప్రో టోకాల్స్ ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలని డిఎంఈ రమేష్‌రెడ్డి అన్నారు. కేసులు పెరిగినా అందుకు అవసరమైన మందులు, కిట్స్,సదుపాయాలు సిద్దం చేసుకున్నామని అన్నారు. ప్రయివేటు ఆసుపత్రులకు వెళ్లి డబ్బులు వృధా చేసుకోవద్దని ఆయన సూచించారు. 45 సంవత్పరాలతో పాటు హైరిస్క్ వున్న వాళ్లకు వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధం అవుతున్నామని తెలిపారు.

You can get covid-19 even after being vaccinated