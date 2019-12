ఆ సంబంధం కొనసాగించాలని దంపతుల వేధింపులు… యువకుడు ఆత్మహత్య

అహ్మదాబాద్: గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్ ప్రాంత వాస్నాలో ఓ వ్యాపారి తన భార్యను ప్రేమించాలని, వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించాలని యువకుడిని వేధించడంతో అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వాస్నా పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం….. నికిల్ పార్మార్ (19) అనే యువకుడు వెడ్డింగ్ డెకరేషన్ చేసే ఓ యజమాని వద్ద పని చేసేవాడు. యజమాని, అతడి భార్య కొన్ని రోజుల నుంచి తనన వేధిస్తున్నారని తన తండ్రి ఆశోక్‌కు నికిల్ తెలిపాడు. తండ్రి కూడా అతడి వద్ద పని చేయొద్దని సూచించాడు. 2019 జులై 14న వెడ్డింగ్ డెకరేషన్ యజమాని గత నెల జీతం తీసుకోవాలని నికిల్‌కు ఫోన్ చేశాడు. వెంటనే నికిల్ అక్కడికి వెళ్లేసరికి యజమాని రాజస్థాన్ వెళ్లాడని అతడి భార్య తెలిపింది. జులై 20న నికిల్ తాను పని చేసే చోటే ఉరేసుకున్నాడని యజమాని అతడి తండ్రి ఆశోక్‌కు ఫోన్ చేశాడు. నికిల్ చనిపోయిన మూడు నెలల తరువాత నికిల్ అన్నయ్య, చెల్లి అతడి ఫోన్లో సందేశాలను చదివారు. నికిల్ ఫోన్‌కు యజమాని సందేశాలపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. యజమాని భార్యతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించాలని నికిల్‌ను దంపతులు వేధించడంతోనే అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని కుటుంబ సభ్యులు వాస్నా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దంపతులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Young Man Suicide with boss made him love his wife, Incriminating consverations betwen Nikhil and his employer theey found Nikhil had sent message employer