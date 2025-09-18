Thursday, September 18, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుహైదరాబాద్

అర్ధరాత్రి లిఫ్ట్ కావాలంటూ ద్విచక్ర వాహనదారులకు మస్కా

4
- Advertisement -
- Advertisement -

తార్నాక పరిధిలో ముగ్గురు మహిళలు జట్టుగా మారి..అర్ధరాత్రి లిఫ్ట్ కావాలంటూ ద్విచక్ర వాహనదారులకు మస్కా కొట్టి వారి వద్ద విలువైన వస్తువులు చోరీ చేసి మాయమవుతున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఓ యువకుడి ఫిర్యాదుతో సీసీ ఫుటేజ్ పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం. డేటింగ్ యాప్ లో పరిచయమైన యువతి.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో ప్రేమగా మాట కలిపింది. మాదాపూర్ లోని హోటల్లో గది బుక్ చేశానంటూ ఆశచూపింది. ముంబయి నుంచి వచ్చేందుకు విమాన టిక్కెట్ల సొమ్ము వసూలు చేసింది. ఆశ వెళ్లిన అతడు ఇదంతా మోసమని గ్రహించాడు. నగరం నుంచి గోవా వెళ్లిన ఇద్దరు ఐటీ ఉద్యోగులు.. అక్కడ అమ్మాయిలను జత చేస్తానంటూ చెప్పిన ఏజెంట్ మాటలు నమ్మి రూ.20వేలు నష్టపోయారు. సికింద్రాబాద్ కు చెందిన మంజుల అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదనకు నకిలీ విలేకరి అవతారమెత్తింది. మరో నలుగురితో ముఠా కట్టింది.

అమ్మాయిల మోజున్న సరదారాయుళ్ల జాబితా సిద్ధం చేసింది. చేవెళ్లలో యోగా గురువు వద్దకు శిక్షణ కోసమంటూ రజనీరెడ్డితో కలిసి వెళ్లి అతడి బలహీనతలు గుర్తించారు.రజనితో వలపు వలలో చిక్కేలా చేశారు.ముందుగానే శంషాబాద్లో బుక్ చేసిన హోటల్కు అతన్ని తీసుకెళ్లారు. కోఠిలో కొన్న స్పై కెమెరా గదిలో అమర్చారు.యోగాగురువు, రజని సన్నిహితంగా మెలిగే దృశ్యాలను అందులో చిత్రీకరించారు.రెండ్రోజుల తరువాత తారామతి బారాదరి రిసార్ట్లో యోగాగురువు, రజని కలిశారు. హోటల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో వీడియో తీశారని, తన భర్తకు తెలిస్తే చంపుతాడంటూ ఆమె కన్నీరు పెట్టుకుంది. అంతలో అక్కడికి చేరుకున్న మంజుల, అమర్ తదితరులు యోగా గురువును బెదిరించి అతడి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఈ నెల 15వ తేదీ చెల్లుబాటు అయ్యేలా రూ.25 లక్షల విలువైన 2 చెక్కులు తీసుకున్నారు. మరో రూ.2 కోట్లు,రెండెకరాల భూమి రాసివ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.ఎట్టకేలకు గోల్కొండ పోలీసులు ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
Also Read: ఆల్మట్టి ఎత్తు పెరిగితే తెలంగాణకు భారీ నష్టం

- Advertisement -
Previous article
ఉత్తరాఖండ్‌ లో వరద బీభత్సం..పలు గ్రామాలు జలమయం
Next article
రేపు ఛత్తీస్‌ఘడ్‌కు మంత్రి ఉత్తమ్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

హైదరాబాద్ అంటే హైటెక్ సిటీ కాదు..నిజమైన హైదరాబాద్ బస్తీల్లో ఉంది: కిషన్‌రెడ్డి

రేపు ఛత్తీస్‌ఘడ్‌కు మంత్రి ఉత్తమ్

ఉత్తరాఖండ్‌ లో వరద బీభత్సం..పలు గ్రామాలు జలమయం

ఎసిబి వలలో ఆర్‌ఐ, డిప్యూటీ సర్వేయర్

అఫ్జల్‌సాగర్‌లో గల్లంతైన వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం

ఢిల్లీకి సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కేసులో నలుగురు అరెస్ట్

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెరిగితే తెలంగాణకు భారీ నష్టం

ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌న్యూస్.. ‘మహావతార్ నరసింహా’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..

ఆసియాకప్: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న అఫ్ఘానిస్థాన్

మంథని కోర్టుకు సిబిఐ బృందం

ఛత్తీస్‌గఢ్ ఎన్‌కౌంటర్‌లో మహిళా నక్సలైట్ మృతి

సెంట్రల్ సాఫ్ట్ వేర్ వాడి ఓటర్లపేర్లు తొలగించారు: రాహుల్ గాంధీ

శబరిమలలో బంగారం మాయం

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బచ్చా గాడిని పెట్టి గెలిపిస్తా: మంత్రి పొంగులేటి

సోషల్ మీడియాలో నాపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు:కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి

మోహన్‌లాల్ ‘వృషభ’ టీజర్ వచ్చేసింది.. యాక్షన్ కేక

ఆ దేశంలో టి-20 సిరీస్.. విండీస్‌కి కొత్త కెప్టెన్

ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం

జిఎస్టి అమలు గేమ్ ఛేంజర్ గా మారింది: చంద్రబాబు

రాహుల్ ఆరోపణలు నిరాధారం.. అవాస్తవం: ఎన్నికల సంఘం

పదవికి రాజీనామా, పార్టీ మారుతున్నట్లు దుష్ప్రచారం: రాజగోపాల్ రెడ్డి

వామన రావు హత్య కేసులో.. మంథని కోర్టుకు సిబిఐ బృందం

‘ఒజి’ నుంచి మరో అప్‌డేట్.. కీలక పాత్రలో ప్రకాశ్‌రాజ్

పాక్ ఫీల్డర్ నిర్లక్ష్యం. అంపైర్ తలకి తీవ్ర గాయం..

రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ లా మాట్లాడితే ఎలా?: పేర్నినాని

కర్నూలు జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత

రేణిగుంట ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియాలో అగ్నిప్రమాదం

‘కల్కి’ నుంచి దీపికా ఔట్.. కారణాలు ఏంటో మరీ..

జ్యూస్ తాగుతూ గుండెపోటుతో యువకుడు మృతి

మద్యం నియంత్రణకు ప్రభుత్వం అన్నిరకాల చర్యలు : కొల్లు రవీంద్ర

ఫేక్ అప్లికేషన్లు, ఫేక్ లాగిన్ ఐడిలతో ఓట్లను తొలగించారు: రాహుల్

ఎపి శాసనమండలిలో గందరగోళం… వాయిదా

రామ్‌గోపాల్ వర్మపై కేసు నమోదు… మాజీ ఐపిఎస్ అధికారి ఫిర్యాదు

వనపర్తిలో బోల్తాపడిన ఆటో పైనుంచి వెళ్లిన లారీ: ఇద్దరు మృతి

అందమైన ప్రేమ కథ

ఇండియా ఎ 116/1

ఇంటిల్లిపాది కలిసి చూసే మంచి సినిమా

‘మిరాయ్’ సక్సెస్ మా టీమ్‌లో ప్రతి ఒక్కరిదీ

టిడిపి నేతల వేధింపులు… ఆర్ పి ఉద్యోగిని ఆత్మహత్యాయత్నం

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.