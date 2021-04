ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలి: వైఎస్ షర్మిల

హైదరాబాద్: కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి కరోనా రోగులపై కనికరం చూపాలని వైఎస్ షర్మిల ట్విట్టర్‌లో కోరారు. రాష్ట్రంలో కరోనా టెస్టులు, ఆస్పత్రుల్లో బెడ్లు లేవని, ఆక్సిజన్, వ్యాక్సిన్ లేవంటూ గవర్నర్ తమిళసైకు వైఎస్ షర్మిల టీం లేఖ రాసింది. కరోనా వైద్యాన్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చేలా చూడాలని గవర్నర్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా షర్మిల టీ మెంబర్ ఇందిరాశోభన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో బెడ్లు దొరకని పరిస్థితి ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు వెళ్లే స్థోమత పేదలకు లేదని, ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చితే పేదవారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు. కరోనాతో చనిపోతున్న జర్నలిస్ట్‌లకు 50 లక్షల బీమా ఇవ్వాలని ఇందిరాశోభన్ డిమాండ్ చేశారు.

YS Sharmila said that Corona should be included in Aarogyasri