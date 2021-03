పాలేరు నుంచి పోటీ చేస్తా: వైఎస్ షర్మిలా

హైదరాబాద్: వచ్చే ఎన్నికలలలో వైఎస్ షర్మిలా తాను ఖమ్మం జిల్లాలోని పాలేరు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నట్లు బుధవారం నాడు ప్రకటించింది. ఖమ్మం జిల్లా నుంచి తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించేందుకు షర్మిలా నిర్ణయించుకుంది. ఈనేపథ్యంలో తన తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డికి పులివెందుల ఎలాగో తనకు పాలేరు అలాంటిదని, వచ్చే ఎన్నికల్లో ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు నియోజకవర్గం నుంచి తాను బరిలోకి దిగుతున్నట్లు షర్మిల ప్రకటించింది. ఈ మేరకు వైఎస్ షర్మిల లోటస్‌పాండ్‌లో ఖమ్మం జిల్లా నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా తెలంగాణలో తమ ప్రభంజనాన్ని ఆపలేరంటూ ఆమె స్పష్టంచేశారు.

ఇదిలావుండగా ఇటీవల కాలంలో కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో ఈ సభకు అనుమతిపై సందిగ్ధం నెలకొంది. ఏప్రిల్ 9న షర్మిల ఖమ్మంలో బహిరంగ సభ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధిస్తే.. ఎం చేయాలన్న దానిపై నాయకులు ఆలోచిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 9 వ తేదీన ఖమ్మంలో వైఎస్ షర్మిల పార్టీ జెండా, సిద్ధాంతాలను కూడా అదే రోజున ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఆపార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. సభకు అనుమతి ఏప్రిల్ 9న షర్మిల ఖమ్మం సభకు పోలీసుల అనుమతి ఇచ్చారు. కోవిడ్ నిబంధనలతో సభకు అనుమతి ఇచ్చారు. శానిటైజర్లు, మాస్కులు, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఖమ్మం పోలీసులు ఆదేశించారు. లక్ష మందితో సభ జరిపేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు షర్మిల అనుచరులు తెలిపారు.

YS Sharmila to contest from paleru in next elections