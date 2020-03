హైదరాబాద్: నగరంలో ఒక్క రోడ్డు ప్రమాదం జరగకపోవడంతో రికార్డు నమోదయింది. నగర చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగని రోజులేదు. జనతా కర్ఫ్యూ వల్ల నగర ప్రజలు రోడ్ల మీదకు రాకపోవడంతో ఒక్క రోడ్డు ప్రమాదం జరగలేదు. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుకుండా ఉండేందుకు దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోడి పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా జనతా కర్ఫూ విధించారు. దీనిలో భాగంగా నగర ప్రజలు ముందుకు వచ్చి ఇళ్లల్లో నుంచి బయటికి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉన్నారు. రోడ్లపై వాహనాలు తిరగకపోవడంతో రోడ్లు ఖాళీగా కనిపించాయి. దీంతో వాహనాలు రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురికాలేదు. ఇప్పటి వరకు ఇలాంటిది జరగలేదు. నగర జనాభా రోజు రోజుకు పెరుగుతుండడంతో వాహనాల రద్ధీకూడా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో పలువురు రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. కర్ఫ్యూ వల్ల నగరంలో ఆదివారం ఒక్క రోడ్డు ప్రమాదం కూడా జరగకపోవడం రికార్డుగా చెప్పవచ్చు.

zero road accidents in the hyderabad due to janata curfew