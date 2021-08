గెజిట్ అమలుకు సహకరించండి

తెలుగు రాష్ట్రాలకు కృష్ణ,గోదావరి బోర్డుల చైర్మన్ల సూచన

కేంద్రజలశక్తి శాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌లోని పలు అంశాలపై చర్చించిన ఉభయబోర్డుల అత్యవసర సమావేశం

గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్‌లో కేసు విచారణ దృష్టా సమావేశానికి హాజరుకాలేకపోయిన తెలంగాణ అధికారులు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: నదీజలాల నిర్వహణలో కేంద్రం విడుదల చేసిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ అమలుకు తెలుగు రాష్ట్రాలు సహకరించాలని కృష్ణాగోదావరి బోర్డుల ఛైర్మన్లు ఎంపి సింగ్,చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ సూచించారు. సోమవారం నాడు జలసౌధలో కృ ష్ణ, గోదావరి రివర్ మేనేజ్‌మెంట్ బోర్డుల సంయుక్త సమావేశం జరిగింది. రెండు బోర్డుల పరిధితోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం బోర్డులకు నిర్దేశించిన విధి విధానాలకు సంబంధించి విడుదల చేసిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న పలు అంశాలపై చర్చించేందుకు రెండు బోర్డులు అత్యవసరంగా సంయుక్త సమావేశం నిర్వహించాయి. కృష్ణానదీజలాలకు సంబంధించి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్‌లో కేసు విచారణ దృష్టాఈ సంయుక్త సమావేశానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి నీటిపారుదల శాఖకు చెందిన అధికారు లు ఎవరూ హాజరుకాలేదు.

ఎపి నుంచి ఆ రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి శ్యామలరావు, ఈఎన్‌సి నారాయణరెడ్డి ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. బోర్డుల పరిధిని ఖరారు చేస్తూ కేంద్ర జల్‌శక్తిశాఖ గత నెల్లో విడుదల చేసిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ 14నుంచి అమల్లోకి రానున్న దృష్టా కృష్ణా,గోదావరి రివర్ మేనేజ్‌మెంట్ బోర్డులకు అవసరమైన సిబ్బంది ఏర్పాటు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన,ఆర్ధిక వనరులు తదితర అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన విధంగా కృష్ణా, గోదావరి నదులపై రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ , నీటి యాజమాన్యం తదితరవాటికి ఒక్కొక్క బోర్డుకు రూ.200కోట్లు సమకూర్చాలని బోర్డు చైర్మన్లు రెండు రాష్ట్రాలను కోరారు.కేంద్రం విడుదల చేసిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ అమలుకు సంబంధించి రెండు బోర్డులకు తమ వైపునుంచి సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామని ఎపి అధికారులు సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు.

నిధులు అందచేసే అంశం కూడా రాష్ట్రప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోతామని వెల్లడించారు. గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌లో పొందు పరిచిన షెడ్యూళ్లలోని కొన్ని ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి సవరణలు చేయాలని కేంద్రప్రభుత్వాన్ని కోరాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. అభ్యంతరాలు లేని ప్రాజెక్టుల వివరాలను బోర్డులకు అందచేస్తామని స్పష్టం చేశారు.అయితే నెలరోజుల గడువులోపు కార్యాచరణ పూర్తయ్యే అవకాశం లేనందనే అదే అంశాన్ని కేంద్రజల్‌శక్తి శాఖకు నివేదించాలన్న అభిప్రాయానికి వచ్చారు. ప్రాజెక్టుల వద్ద కేంద్ర బలగాల ఏర్పాటు అంశంపై కేంద్ర హోంశాఖతో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని సమావేశం అభిప్రాయపడింది. కృష్ణా,గోదవరి బోర్డుల సంయుక్త సమావేశం అనంతరం రెండు బోర్డుల ఛైర్మన్లు ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేశారు. గెజిట్ నోటిఫికేషన్ అమలుకు ఎపి ప్రభుత్వం సహకరిస్తామని తెలిపిందని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఇదే విధమైన సహకారం అభిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.

