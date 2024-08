యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీకి ఆనంద్ మహీంద్రా అధిపతి

- Advertisement -

హైదరాబాద్: రంగారెడ్డి జిల్లా ముచ్చెర్లలో అభివృద్ధి చేయనున్న ‘యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ’ చైర్‌పర్సన్‌గా మహీంద్రా చైర్‌పర్సన్ ఆనంద్ మహీంద్రా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నట్లు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

ఆగస్టు 5వ తేదీ సోమవారం తెలంగాణకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి అమెరికాలో పర్యటిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది.

ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి, ఆనంద్ మహీంద్రాతో సమావేశమై రాష్ట్రంలో మహీంద్రా గ్రూప్ పెట్టుబడులు, ఇతర అంశాలపై చర్చించారు. మహీంద్రా చైర్‌పర్సన్ తమ కంపెనీ పెట్టుబడి పెట్టి స్కిల్ యూనివర్సిటీకి ఒక బృందాన్ని పంపుతుందని పేర్కొన్నారు.

ఫార్మా, నిర్మాణం, బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు, ఇ-కామర్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, రిటైల్, యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ అండ్ కామిక్స్ తో సహా 17 కోర్సులను స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం 20,000 మంది యువతకు శిక్షణ ఇవ్వనుంది. దశలవారీగా సంఖ్య పెరుగుతుంది. హైదరాబాద్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం , ప్రధాన క్యాంపస్‌తో ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య నమూనాలో భాగంగా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయబడుతోంది.

During his tour of the US, Chief Minister A Revanth Reddy has announced that Anand Mahindra, chairman of Mahindra & Mahindra Group of companies, will be the chairman of the Young India Skill University at Muccherla. @TheSiasatDaily

