నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ, సక్సెస్‌ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కలసి ‘ఎన్‌బికె108’తో మాసెస్, అభిమానులు, కుటుంబ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ మార్క్ మాస్, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ ను షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హరీష్ పెద్ది భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. బాలకృష్ణ ఫస్ట్ లుక్ ని విడుదల చేసి అందరికి మాస్ ఫీస్ట్ అందించారు మేకర్స్. బాలకృష్ణ రెండు విభిన్నమైన అవతారాల్లో కనిపిస్తున్న రెండు పోస్టర్లను విడుదల చేశారు.

మొదటి పోస్టర్‌లో సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి, సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ లో కనిపించారు బాలకృష్ణ. మెడ, చేతిపై పవిత్రమైన దారాలను ధరించడం ఆసక్తికరంగా వుంది. ఆయన చేతిపై టాటూ కూడా ఉంది. రెండు పోస్టర్లలో బాలకృష్ణ మునుపెన్నడూ చూడని గెటప్ లలో కనిపిస్తున్నారు. మరో పోస్టర్ గడ్డం, హ్యాండిల్ బార్ మీసాలతో విభిన్నమైన అవతార్‌లో ఆయనను చూపించింది. బాలకృష్ణ వెనుక ఉదయించే సూర్యుడిని చూడవచ్చు. ఈ పోస్టర్ లో చాలా యంగర్ గా కనిపిస్తున్నారు. రెండు పోస్టర్లు మాస్ ని ఆకట్టుకొని సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ సరసన కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్ గా నటిస్తుండగా, శ్రీలీల కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది.

