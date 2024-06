ఆసుపత్రిపాలైన బండ్ల గణేశ్

- Advertisement -

హైదరాబాద్: సినీ నటుడు, నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ ఆసుపత్రిపాలయ్యారు. ఛాతి నొప్పితో బాధపడుతున్న ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ప్రస్తుతం ఆయన అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కాగా ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని డాక్టర్లు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

Tollywood producer Bandla Ganesh has been admitted to Apollo Hospital and is currently undergoing treatment for chest pain! pic.twitter.com/dFH5wBTMcs

— Madhu (@offlinemadhu) June 3, 2024