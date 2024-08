పతాకావిష్కరణలో తోడ్పడిన పక్షి

- Advertisement -

కేరళలో 15 ఆగస్టు(స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం) నాడు పతాకావిష్కరణ చేస్తుండగా జెండా పోల్ పై పూర్తిగా విప్పు కోకుండా చిక్కుపడింది. కానీ ఆకస్మాతుగా ఓ పక్షి ఎక్కడి నుంచో ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఇరుక్కుపోయిన భారతీయ జాతీయ జెండాను ఎగిరేలా చేసి వెళ్లిపోయింది. ఇదో అద్భుతం అనే అనుకోవాలి. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో ‘ఎక్స్’ వేదికలో వైరల్ అయింది.

This is wonderful.😮

National Flag got stuck at the top while hoisting in Kerala then A bird came from nowhere and unfurled it. 🫡🕊️pic.twitter.com/Wj0B9jV9tH

— RVCJ Media (@RVCJ_FB) August 17, 2024