రామేశ్వరం కేఫ్ లో పేలుడు (వీడియో వైరల్)

బెంగళూరు: కర్నాటక రాజధాని బెంగళూరులోని రాజాజీనగర్‌లో రామేశ్వరం కేఫ్‌లో పేలుడు చోటుచేసుకుంది. ఈ పేలుళ్లలో నలుగురు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. పేలుడు జరగగానే కస్టమర్లు ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని పరుగులు తీశారు. గాయపడిన వారిలో ముగ్గురు సిబ్బంది, ఒక కస్టమర్ ఉన్నారు. హోటల్ సిబ్బంది సమాచారం మేరకు అగ్నిమాపక యంత్రాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను ఆర్పేశారు. రామేశ్వరం కేఫ్ అనేది తినుబండారాలకు ప్రసిద్ధి.

#WATCH | An explosion occurred at The Rameshwaram Cafe in Whitefield, Bengaluru. Injuries reported. Details awaited. pic.twitter.com/9Ay3zBq3vr

— ANI (@ANI) March 1, 2024