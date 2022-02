మహేష్ బాబుకు పెళ్లీరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చిరు..

హైదరాబాద్: ఎపిలో నెలకొన్న సినిమా టికెట్ల అంశం, ఇతర సమస్యలపై సిఎం జగన్ తో చర్చించేందుకు బేగంపేట నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో చిరంజీవి, మహేశ్‌బాబు, ప్రభాస్‌, రాజమౌళి, కొరటాల శివ, ఇతర సినీ ప్రముఖులు విజయవాడకు బయల్దేరి వెళ్లారు. ఈరోజు మహేష్ బాబు-నమ్రతల పెళ్లిరోజు కావడంతో మహేష్ కు పుష్ప గుచ్చం ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా దిగిన ఫోటోను చిరంజీవి ట్వీటర్ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. దీంతో ఈ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Wishing @urstrulyMahesh &#NamrataShirodkar one of the most loveable and loved couples a very happy 17th Wedding Anniversary!! Wishing you both a lifetime of love, laughter and togetherness! pic.twitter.com/jp8RhrsHxn

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 10, 2022