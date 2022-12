సిపిఆర్ చేసి వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కాపాడిన సిఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది.. (వీడియో వైరల్)

- Advertisement -

ఉన్నటుండి ఆకస్మాతుగా కిందపడిపోయి చావు వరకు వెళ్లిన ఓ వ్యక్తి ప్రాణాన్ని సిఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది కాపాడారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. బుధవారం అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి బయటికి వస్తున్న ఓ ప్రయాణికుడికి గుండెపోటు రావడంతో నడుస్తూనే కుప్పకూలిపోయాడు. గమనించిన సిఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి అతనికి సిపిఆర్ చేసి బ్రతికించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను సిఐఎస్ఎఫ్ తన ట్వీటర్ ఖాతాలో చేర్ చేసింది. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Service to Humanity – Beyond the Mandate.

Prompt response by CISF personnel saved the precious life of a passenger by administering CPR @ Ahmedabad Airport. #CISFTHEHONESTFORCE#PROTECTIONandSECURITY with #HUMANITY@HMOIndia @MoCA_GoI@AAI_Official pic.twitter.com/poc6C7md6Y

— CISF (@CISFHQrs) December 20, 2022